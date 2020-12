Problema per l’app IO che si prepara alla sfida del cashback

App IO e cashback

In ogni caso questo problema conferma che i motori si stanno riscaldando per il cashback e la relativa funzione di app IO. Sappiamo che la data di avvio del programma dovrebbe essere l'8 dicembre, secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi; la conferma della data sarà in un prossimo provvedimento del MEF, come riportato nel suo decreto del 28 novembre.Questo decreto indica in app IO uno degli strumenti per accedere al rimborso.

Per prima cosa l'utente deve installare l'app, che è stata creata dal Governo per essere scorciatoia di accesso a molti servizi della pubblica amministrazione. Sull'app ci sono pochi servizi disponibili, in effetti, ma in forte crescita; alcuni anche molto rilevanti, come in passato il bonus vacanze e ora, appunto, il cashback.

Dopo l'installazione bisogna registrarsi all'app e si possono scegliere due modi: Spid o Cie (nuova carta d'identità elettronica). Bisogna insomma avere almeno una delle due cose. Se non ne abbiamo nessuna delle due, è probabile che la cosa più semplice sia attivare Spid. Possiamo farlo anche da remoto, da poche settimane anche con modalità semplificata (senza operatore). Opzione che ora è persino gratuita con alcuni provider come Spid, Sielte.

L'uso di Spid è in ogni caso gratuito.

Se abbiamo solo la Cie possiamo registrarci così, con Pin, Puk e poi (preferibilmente) l'app CieID da poco pubblicata dal Poligrafico dello Stato.IO ci chiederà in seguito un pin ed eventualmente la registrazione dell'impronta digitale. Potremo accedervi quindi in un modo o nell'altro (senza più bisogno di usare Spid o Cie).

Quando arriverà il cashback, dovremmo trovare qui anche la voce per la registrazione al programma, che è volontaria; l'utente deve appunto attivarsi per cominciare ad avere i rimborsi previsti.Alla voce portafoglio potremo caricare i dati di carta o bancomat da usare negli acquisti. E il nostro Iban per ricevere i rimborsi del 10% sugli acquisti fatti con moneta elettronica nei negozi fisici. Ricordiamo che si tratta di fino a 150 euro per il mese di dicembre e poi 150 euro ogni sei mesi, fino a giugno 2022. Con la possibilità anche di ricevere un supercashback di 1500 euro ogni sei mesi per i 100mila utenti che fanno più acquisti in questo modo.