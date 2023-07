Problemi e speranze, l’intelligenza artificiale interpreta il mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Una nuova frontiera cambierà l’intelligenza artificiale e il mondo. È l’unlearning. Insegnare alle macchine a disimparare, quando i loro codici generativi sono basati su presupposti logici falsi o su dati non corretti. Nessuna forma di intelligenza artificiale riesce a farlo. Il cervello umano non ha meccanismi che modificano, disarticolano e correggono le conoscenze sbagliate: l’intelligenza artificiale è a nostra immagine e somiglianza. È un tema etico e morale, scientifico e tecnologico: l’unlearning potrebbe ridurre una parte dei pericoli reali e delle paure immaginarie che l’intelligenza artificiale alimenta nella nostra società. Io e il mio gruppo di ricerca ci stiamo lavorando».

Rita Cucchiara è la principale specialista italiana di intelligenza artificiale. Il Parlamento europeo ha approvato l’AI Act, la regolamentazione comunitaria sul suo sviluppo e le sue limitazioni. Siamo alla Franceschetta, il locale che Massimo Bottura ha aperto a Modena, come contraltare meno sperimentale e più popolare nei prezzi e nella tradizionalità dei piatti della Francescana, uno dei maggiori ristoranti al mondo: «Massimo è un amico. Io e i suoi fratelli siamo stati adolescenti insieme. Qui ci conosciamo tutti. La provincia è questo». Di martedì sera, è strapieno. «Sono comunque riuscita a trovare un posto», dice quando i camerieri, con gentilezza non affettata, ci fanno accomodare sui trespoli rimasti ancora liberi. E, va detto, per nulla scomodi, anzi con una seduta bella ampia di fianchi, secondo la consuetudine emiliano-romagnola del mangiare come buon vivere e della rotondità dei corpi come testimonianza di una attitudine all’esistenza che, qui, non è mai penitenziale.

Rita – figlia di Norma (insegnante di educazione fisica) e di Vittorio (funzionario alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna) – ha frequentato il liceo classico a Modena e si è laureata in ingegneria elettronica nel 1989 a Bologna, dove ha ottenuto il dottorato di ricerca in elettronica e in informatica: la sua tesi di laurea e il lavoro di dottorato hanno riguardato le architetture di calcolo parallele per le rielaborazioni delle immagini: «Operavo con le prime reti neurali che avevano l’equivalente attuale di cento parametri. Oggi le reti hanno corrispondenze di connessioni pari a centosettantacinque miliardi di parametri».

I camerieri della Franceschetta ci portano subito un ravanello con maionese all’aglio nero e un asparago affumicato con pecorino di fossa locale. Da bere ci consigliano un calice di Negretto, un rosso strutturato ricavato da un vitigno autoctono dei colli bolognesi. Rita ha la concretezza e il divertimento che caratterizza questa parte del Paese. Anche per questa ragione, quando parli con lei, un tema gigantesco e dai risvolti faustiani come l’intelligenza artificiale assume un tono realistico e non privo di ironia: «Ma sai perché, alla fine, siamo così tante donne a occuparci di intelligenza artificiale in Italia? In senso relativo, naturalmente. Siamo sempre poche nelle facoltà di ingegneria, ma in proporzione siamo molte di più rispetto alle altre specializzazioni. Questo è accaduto perché tutta la classe dirigente universitaria italiana, composta da maschi sopra i cinquant’anni, negli anni 90 teneva per sé gli argomenti più sexy dal punto di vista tecnoindustriale e più appaganti in termini di consulenze con le grandi e le medie imprese: le telecomunicazioni, l’informatica classica, la meccatronica. E lasciava a noi quello che, allora, era la prima stagione dell’intelligenza artificiale. Erano convinti tutti che, alla fine, l’intelligenza artificiale non avrebbe mai funzionato veramente. E, in più, allora, non c’era un granché da guadagnare con le aziende», racconta con un divertimento autentico e una soddisfazione maliziosa che però non sfociano nel sarcasmo.

La serata è mite e non afosa. Come antipasto condividiamo un piatto di salumi composto da crudo (non di Parma, ma di Modena, con un invecchiamento superiore ai 24 mesi), una strepitosa pancetta di Marano sul Panaro (di 36 mesi), un salame di Mora Romagnola (ottenuto da animali lasciati allo stato brado, liberi sulle colline intorno a Rimini). Quindi, arriva l’Emilia Burger, uno dei tanti piatti inventati da Bottura proposti anche alla Franceschetta. Si tratta di deliziosi mini panini che, al loro interno, sono imbottiti con carne di manzo, parmigiano reggiano e cotechino, più maionese, aceto balsamico e salsa verde tradizionale. Il marito di Rita, Stefano, fa l’imprenditore nell’edilizia. Hanno due figli: Federico, 27 anni, che ha fondato una startup sulla intelligenza artificiale a Zurigo e intanto sta facendo un dottorato di ricerca a Trento, e Vittoria (23 anni), che sta frequentando architettura all’università della svizzera italiana a Mendrisio, dove all’accademia di Mario Botta coabitano talenti emergenti e archistar conclamate, lavoro artigianale e tecnologia.