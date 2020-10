Problemi con Excel, il Regno Unito perde i dati di 16mila contagi e non traccia i contatti Intanto la pandemia dilaga in tutto il Paese, il Governo già dice che non si potrà vaccinare tutti e un sondaggio boccia i cittadini: solo 1 su 10 ha rispettato l'isolamento di Biagio Simonetta

Intanto la pandemia dilaga in tutto il Paese, il Governo già dice che non si potrà vaccinare tutti e un sondaggio boccia i cittadini: solo 1 su 10 ha rispettato l'isolamento

Il rapporto fra il Regno Unito e questa pandemia è stato spigoloso sin da subito. Le iniziali reticenze di Boris Johnson (poi finito contagiato in ospedale), il ritardo nelle misure di contenimento, il lockdown blando, sono tutti elementi che hanno consegnato alle cronache la fotografia di una macchina amministrativa sicuramente rivedibile. Ma la storia non è finita. Perché un nuovo flop clamoroso ha investito Londra e il governo di Boris Johnson, e questa volta è tutta “colpa” di Excel, il famoso programma di calcolo prodotto da Microsoft.

A causa di problemi sul classico foglio di calcolo, secondo i media britannici il Ministero della Salute ha perso i dati relativi a circa 16mila contagiati. Più precisamente: quasi 16mila persone che sono risultate positive al coronavirus tra il 25 settembre e il 2 ottobre non sono state registrate nel numero giornaliero dei casi segnalati, producendo un quadro artificialmente basso della diffusione del virus e – soprattutto - ritardando gli sforzi per rintracciare le persone venute in contatto con chi ha contratto il Covid-19. La pandemia, insomma, è sfuggita di mano. Perché il programma “test & trace” messo a punto dalle autorità britanniche, non è stato rispettato per 16mila casi. E questo può avere ripercussioni gravissime sul cammino del contagio.





A causa di questo errore, i numeri riportati dalle autorità durante lo scorso weekend sono sembrati stranamente molto più alti rispetto al giorno precedente. Circa 13mila sabato, oltre 22mila domenica. Dati accresciuti proprio da quelli mancanti nei giorni scorsi. La divulgazione – e l'ammissione dell'errore - ha scatenato una tempesta di critiche nei confronti del governo Johnson. Ad oggi, in Gran Bretagna, le vittime di questa pandemia sono più di 57mila, il numero più alto in Europa, e ora il Paese della Regina sta affrontando una seconda ondata di infezioni molto inquietante.

Un «incidente che non doveva succedere»



«Questo incidente non sarebbe mai dovuto accadere», ha detto davanti al Parlamento il segretario alla Salute, Matt Hancock, promettendo un'indagine governativa e l'aggiornamento dei sistemi informatici obsoleti. Proprio quest'ultimo aspetto, infatti, è quello più inquietante. Che una potenza mondiale come la Gran Bretagna gestisca i conteggi dei contagi di una pandemia con dei semplici fogli di calcolo di Excel, lascia molte perplessità. Soprattutto nell'era del cloud e dei supercalcolatori. E infatti i laburisti hanno preso la palla al balzo per attaccare il governo e la sua «incompetenza seriale». Jonathan Ashworth, il segretario sanitario ombra, ha detto: «Questo non è un macello. È molto peggio».