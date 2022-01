Problemi con l’operatore telefonico? Ecco come funzione “Concilia Web”

Non si riesce a usare Concilia Web: problemi comuni

In base al disservizio scelto, il sistema chiede di inserire una data (di attivazione, di trasferimento dell'utenza); se l'utente non la ricorda con precisione ne basta una approssimativa. Idem per la data di inizio possesso del numero.Se un problema persiste, è possibile contattare l'assistenza online clienti-conciliaweb@agcom.it, specificando nel messaggio un recapito telefonico e il proprio codice fiscale.

Abbiamo commesso un errore nella compilazione? Andiamo in “Tuoi procedimenti”, clic sulla barra delle “Azioni”; qui è possibile accedere al proprio fascicolo documentale, dal quale si può scegliere se allegare altri documenti o note (Aggiungi documenti/Scrivi testo). Non è consentito modificare o rimuovere elementi già inseriti, ma solo aggiungere nuovo testo o nuovi documenti. Da qui è possibile anche eliminare l'intera pratica, tramite l'icona X “rinuncia al procedimento”. In questo caso sarà necessario attendere l'archiviazione (il sistema restituisce il messaggio “in attesa della firma dell'atto) della pratica per poterla ripresentare.

Se l'utente non sa o non può usare la procedura telematica

Sempre possibile, per chi non è a proprio agio con il digitale, non ha e non vuole attivare Spid (o la Cie per i servizi online), partecipare alla conciliazione presentandosi di persona presso il Corecom della propria Regione o presso uno dei punti di accesso periferici predisposti. Concilia Web resta comunque il mezzo più comodo.Presso il Corecom si potrà essere assistiti nell'inserimento dei dati sulla piattaforma o si potrà, tramite apposite postazioni disponibili per il pubblico, procedere alla registrazione e alla compilazione dell'istanza.

Supporto di un avvocato o di associazioni consumatori

Per accedere alla procedura non è necessario essere rappresentati da un legale. Ma lo si può fare, inserendo i dati relativi al legale nel campo dedicato alla delega. Ci si può anche fare rappresentare da un'associazione consumatori e farsi assistere da un commercialista. Rivolgiamoci a queste figure in particolare se il nostro caso è complesso, se i valori economici sono significativi, e se abbiamo poca dimestichezza con gli strumenti online.

Che succede dopo: la negoziazione diretta

La procedura telematica prevede che nei primi 20 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica, le parti abbiano la possibilità di dialogare tramite la piattaforma per scambiare eventuali proposte di accordo. Questa negoziazione diretta non è obbligatoria. Trascorsi i 20 giorni, o non appena una delle parti si rifiuti di proseguire nella negoziazione, è possibile procedere con la conciliazione.