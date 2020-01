Procedura automatizzata per l’imposta di bollo

Dal 2020 è attiva la procedura automatizzata di riliquidazione dell'imposta di bollo (introdotta dal Dl 34/2019 e modificata con il Dl 124/2019), attraverso cui le Entrate integrano le fatture elettroniche prive dell'annotazione di assolvimento della stessa, sulla base delle informazioni ivi contenute. Tale procedura non è però sempre possibile. Basti pensare alle operazioni non imponibili, per le quali l'imposta può essere dovuta (operazioni verso esportatori abituali) o meno (cessioni intracomunitarie e all'esportazione).