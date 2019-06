Procedura per disavanzo eccessivo, tre precedenti per l’Italia: 2005, 2009 e novembre 2018

La procedura nel periodo 2009-2013

Il 2 dicembre del 2009, governo Berlusconi IV, sulla scorta di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio dell'Unione europea adotta la decisione 2010/286/UE che dichiara l’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia e che decreta l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Contestualmente, sempre sulla scorta di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio indirizza all'Italia una raccomandazione al fine di porre fine al disavanzo eccessivo entro il 2012. Dopo un picco del 5,5% del Pil nel 2009, il disavanzo pubblico del paese viene progressivamente ridotto fino ad arrivare al 3% del Pil nel 2012, cioè entro il termine fissato dal Consiglio al momento dell’apertura della procedura. Il 29 maggio del 2013 la Commissione raccomanda che il Consiglio abroghi la procedura. Cosa che avviene c on la decisione 2013/314/UE del 21 giugno del Consiglio.

Novembre 2018: governo giallo verde

Il caso più recente coinvolge l’esecutivo M5S-Lega. Il 21 novembre 2018, nell’ambito del pacchetto di autunno che decreta l’avvio del semestre europeo, la Commissione indica che la dinamica del debito pubblico italiano in rapporto al Pil, prospettata nella versione rivista del Documento programmatico di bilancio per il 2019, non rispetta la regola del debito, e ritiene che ciò giustifiche l’avvio di una procedura per disavanzo eccessivo.

Dopo una trattativa con le istituzioni europee, l’esecutivo Conte apporta sostanziali modifiche alla legge di bilancio 2019. Con una lettera del dicembre 2018, la Commissione europea prende atto dell’esito del negoziato con il governo italiano e delle modifiche apportate al disegno di legge di bilancio del 2019, con particolare riferimento agli accantonamenti di specifici stanziamenti a salvaguardia dei saldi di finanza pubblica. La Commissione conclude che non sussistono più le condizioni per aprire la procedura per disavanzo eccessivo a carico dell’Italia.