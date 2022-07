Procedura lunga per assegnare 7,5 miliardi di extracosti Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rischio è che per le gare delle grandi opere del Pnrr il 2022 risulti, alla fine, un anno perso. Dopo un semestre di fermo delle nuove gare per gli effetti degli extracosti dei materiali, che hanno portato ad annullare le procedure avviate e ad aggiornare il quadro economico e la base d’asta dei singoli interventi, a provocare ora un ulteriore rallentamento - invece dell’accelerazione che ci si aspettava per recuperare almeno parte dell’anno - potrebbe essere il Dpcm che deve ripartire i 7,5 miliardi prontamente stanziati dal governo con il decreto legge Aiuti proprio per far fronte agli extracosti delle nuove gare Pnrr.

Il Dpcm

La bozza del Dpcm che dovrebbe essere approvato a ore riserva alle opere appaltate dagli enti locali (cui dovrebbero andare 1,5 dei 7,5 miliardi totali) una procedura molto semplificata, definita dall’articolo 7: per ogni programma di interventi viene definita in allegato una compensazione a forfait parametrico, con una percentuale di maggiorazione del costo rispetto a quello base individuata per ciascuna tipologia di opera.

Un meccanismo semplice che consentirà alle stazioni appaltanti locali di vedersi attribuite rapidamente le risorse aggiuntive necessarie per sbloccare la gara. Se poi non saranno rispettate le scadenze ridefinite per la gara, l’assegnazione delle risorse sarà revocata.

La procedura semplificata non varrà per le grandi opere infrastrutturali

Questo meccanismo semplice non varrà per le grandi opere infrastrutturali e gli interventi delle stazioni appaltanti centrali che dovranno seguire invece un doppio passaggio, presso il ministero di riferimento e al Mef.

Le «amministrazioni centrali istanti», vale a dire i ministeri di riferimento dei singoli programmi, dovranno infatti presentare al Mef entro il 2 settembre per ogni singola stazione appaltante le istanze che saranno già il frutto di una istruttoria piuttosto complessa svolta su ogni singolo intervento con la stazione appaltante. La stazione appaltante presenterà al ministero di riferimento le sue richieste per ogni singola opera, con tutta la documentazione necessaria sugli extracosti calcolati, sulle risorse residue di altre opere già utilizzate, sugli impegni che si assumono per un nuovo cronoprogamma procedurale e finanziario. Il ministero - evidentemente dopo un agosto di duro lavoro - la presenterà al Mef.