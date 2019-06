Procedura Ue contro l’Italia, si fa strada l’ipotesi di un rinvio

In una intervista al principale quotidiano giapponese, lo Yumiuri Shimbun, Conte ha detto che l'Italia intende rispettare le regole europee finché saranno in vigore, ma anche «contribuire a cambiarle»: è pronta a fare la sua parte per «costruire una Europa più vicina ai cittadini, più forte e più equa». «Occorre anche - ha aggiunto il premier - «ridisegnare le regole economiche e sociali della governance europea per garantire un maggiore bilanciamento tra stabilità e crescita e tra riduzione e condivisione dei rischi».

I desideri della Ue

Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker - che alloggia a Osaka nello stesso albergo di Conte e Putin - ha sottolineato in una conferenza stampa preliminare al vertice che l'Europa è in prima fila in difesa dell'ambiente e del multilateralismo commerciale. La Ue desidera anche una riforma del Wto, una tassazione globale della digital economy e una estensione del Global Forum per la riduzione dell'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio. Juncker ha anche lodato l'iniziata promossa dal premier giapponese Shinzo Abe - che dovrebbe confluire in un «Osaka Statement» domani - per un avvio di governance dei flussi internazionali di dati (“Data Free Flow with Trust”), sempre se si accompagnerà a un alto livello di protezione della privacy.