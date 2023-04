Procedure d’infrazione, oltre un miliardo dall’Italia alla Ue per sanzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre un miliardo di euro. A tanto ammontano le “multe” e le sanzioni pagate dall'Italia all'Unione europea per sei procedure di infrazione che gravano sul nostro Paese. Ad aggiornare il “conto” presentato alle Camere lo scorso marzo dal ministero dell'Economia, di concerto con quello degli Affari europei, è il Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato con un dossier elaborato per analizzare proprio la relazione del Mef sull'impatto finanziario degli atti e delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con la Ue.

Una relazione che quantifica, al 31 dicembre 2021, in 877,9 milioni le sanzioni pecuniarie a nostro carico alla data del 31 dicembre 2021. Nell'elenco i 281,8 milioni per le nuove discariche in Campania e i 252,8 milioni sempre per discariche abusive su tutto il territorio nazionale e anche i 114 milioni per il mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia. Ma gli esperti di palazzo Madama fanno notare che, «non essendo stata ancora archiviata nessuna delle infrazioni allo stadio di sentenza, le somme versate dall'Italia a titolo di sanzione risultano, per il protrarsi delle penalità di mora, sensibilmente maggiori rispetto a quelle indicate» dal documento governativo, che ha un orizzonte fino al 30 giugno 2022. Di qui la sollecitazione a presentare relazioni con dati aggiornati alla fine del semestre precedente a quello di presentazione.



Sono 83 le procedure d'infrazione ad oggi pendenti

La relazione presentata al Parlamento dal ministero dell'Economia indica 91 le procedure di infrazione pendenti al 30 giugno 2022: 59 per violazione del diritto dell'Unione e 32 per mancata attuazione di direttive. Ma gli esperti del Senato sottolineano che, in realtà, al momento della trasmissione del documento (marzo 2023), «le procedure d'infrazione a carico dell'Italia sono 83, di cui 59 per violazione del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive». Il Servizio per la qualità degli atti normativi aggiunge che «restano invariate le procedure per le quali è in corso il pagamento di sanzioni pecuniarie».



Quasi 680 mln di sanzioni per contenziosi nel settore ambientale

Dei sei atti dai quali è derivato il pagamento di sanzioni per poco meno di 880 milioni alla fine del 2021 (salite a oltre un miliardo a marzo 2023), quasi 680 milioni sono riconducibili a contenziosi nel settore ambientale. A cominciare dal mancato completamento della capacità di trattamento-smaltimento dei rifiuti in Campania (il caso “ecoballe”): la Corte di giustizia Ue ha condannato il nostro Paese a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di 20 milioni di euro e una penalità giornaliera di 120mila euro fino al momento in cui non risulteranno realizzate e saranno pienamente operative strutture adeguate (discariche, impianti di termovalorizzazione e impianti di recupero). Al 31 dicembre 2021 il conto era già salito a 281,8 milioni.

C'è poi la sentenza sulle discariche abusive: a fine 2021 è costata già 252,8 milioni per effetto di una sanzione da 40 milioni, accompagnata da altri 42,8 milioni per ogni semestre (quindi, saremmo ora arrivati a quasi 340 milioni). Un'altra “multa” giunta a quota 142,8 milioni a fine 2021 è quella scattata per il mancato recepimento delle norme Ue sul trattamento delle acque reflue: nel mirino la rete fognaria e lo scarso ricorso a impianti di depurazione.