Processi telematici, 7 piattaforme: è la babele della giustizia online

Il portale del processo penale

Tra le piattaforme che hanno debuttato più di recente c’è quella del processo penale telematico: dal 29 ottobre 2020 gli atti difensivi presso le Procure devono essere depositati digitalmente attraverso il nuovo portale. Ma gli avvocati penalisti hanno riscontrato malfunzionamenti e criticità, tanto da protestare con tre giorni di astensione dalle udienze a fine marzo e chiedere di consentire di nuovo il deposito cartaceo, oltre a quello telematico, fino a quando i problemi non saranno risolti.

Una richiesta a cui il Governo ha provato a dare risposta nel decreto legge 44/2021, in vigore dal 1° aprile, che prevede che, in caso di malfunzionamento del portale attestato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati, l’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. La soluzione, però, non convince i penalisti perché - si legge in una nota dell’Unione delle Camere penali - dà la possibilità al pubblico ministero di decidere se ammettere il deposito cartaceo a fronte della denunzia di malfunzionamento del sistema o se non farlo, lasciando così il difensore nell’incertezza determinata da problemi tecnici oggettivi. Tanto che i penalisti chiedono che, in sede di conversione, il decreto legge sia modificato per consentire agli avvocati, nella fase della pandemia, di depositare via Pec gli atti solo autocertificando che non sia stato tecnicamente possibile il deposito attraverso il portale.

I diversi sistemi telematici

2014 - PROCESSO CIVILE

Il debutto - È obbligatorio dal 30 giugno 2014 in tribunale, dal 30 giugno 2015 in corte d’appello

Come funziona - Per depositare gli atti occorre avere un “punto di accesso” al Pct e un software. I file di testo devono essere trasformati in formato Pdf e firmati digitalmente. Il software poi li “imbusta” (crittografandoli) e li spedisce via Pec agli uffici giudiziari

2016 - PROCESSO CONTABILE

Il debutto - A marzo a giugno 2016 è diventato obbligatorio l’invio via Pec degli atti e dei ricorsi alla Corte dei conti. Resta l’obbligo di deposito della copia cartacea conforme all’originale informatico che deve avvenire possibilmente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della Pec.

Come funziona - Va utilizzata la Pec: sopra il limite di 30Mb vanno effettuati più messaggi. È necessaria la firma digitale per tutti i documenti che richiedono la firma nel deposito cartaceo. L’accesso al fascicolo informatico richiede l’autenticazione tramite Spid e permette l’estrazione di documenti

2017 - PROCESSO AMMINISTRATIVO

Il debutto - È obbligatorio dal 1° gennaio 2017 per i nuovi giudizi, dal 1° gegennaio 2017 per i nuovi giudizi, dal 1° gennaio 2018 per tutti i giudizi di fronte ai Tar e al Consiglio di Stato

Come funziona - Si basa su una serie di moduli pdf per i vari tipi di deposito, a disposizione gratuitamente sul sito della Giustizia amministrativa, da compilare e a cui allegare uno a uno i documenti in formato Pdf e firmati digitalmente, oltre al loro elenco, in Pdf, anch’esso firmato. I moduli vanno poi a loro volta firmati digitalmente e inviati via Pec