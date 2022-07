Processo Fifa, Blatter e Platini scagionati dalle accuse di corruzione

Il pagamento era emerso a seguito di un’enorme indagine avviata dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti su corruzione, frode e riciclaggio di denaro presso la Fifa nel 2015. Platini, che perse l’incarico come presidente della Uefa, ha sempre affermato che la vicenda è stata un tentativo deliberato di contrastare la sua corsa alla presidenza della Fifa nel 2015. L’ex segretario generale di Platini alla UEFA, Gianni Infantino, vinse poi le elezioni per diventare presidente della Fifa nel 2016.

Dopo la sua assoluzione, Michel Platini in una nota stampa ha sottolineato di aver «vinto una prima partita» e che intende continuare la sua «lotta all’ingiustizia». E ha aggiunto che nel caso trattato dal Tribunale federale di Bellinzona «ci sono i colpevoli che non si sono presentati durante il processo. Contate su di me, ci ritroveremo. Credetemi, è molto difficile superare i 65 anni allo status di paria, soprattutto quando tutto ciò ti cade addosso in modo totalmente ingiusto» ha concluso.