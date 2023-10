Processo a Mimmo Lucano, l’attesa della sentenza d’appello

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per Mimmo Lucano è il giorno della sentenza d’appello. L’ex sindaco dell’accoglienza è rimasto a Riace, ma una folla di attivisti per i diritti umani, radunata sulle scale del tribunale di Reggio Calabria, attende con il fiato sospeso il verdetto. C’è anche padre Giovanni Ladiana, prete operaio, padre superiore dei Gesuiti che ha fondato a Reggio Calabria l’associazione “Reggio non tace”: lottava contro la ’ndrangheta, la droga, il traffico d’armi, i rifiuti tossici. Arriva da Riace dove ha dato conforto a Mimmo Lucano. E tanti sono in viaggio verso il borgo dell’accoglienza per dargli sostegno. I giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria, presieduta da Elisabetta Palumbo, hanno annunciato per l’ora di pranzo la pronuncia della sentenza del processo “Xenia” nato da un’inchiesta della Guardia di finanza sul modello “Riace”. La Procura generale per Lucano ha chiesto la condanna a 10 anni e 5 mesi di reclusione per presunti illeciti nella gestione dei progetti di accoglienza dei migranti. Circa tre anni in meno rispetto alla sentenza di primo grado.

Il podcast “Rifarei tutto”

Loading...

La condanna in primo grado

Il tribunale di Locri lo aveva infatti condannato in primo grado a 13 anni e due mesi, per aver strumentalizzato, così hanno scritto i giudici nella motivazione della sentenza, il sistema dell’accoglienza a beneficio della sua immagine politica. Proprio lui, che durante il processo, alle politiche del 2018 e alle europee del 2019 ha rifiutato ogni candidatura. E si trattava di collegi “sicuri”. Aveva, accettato, dopo tante insistenze, di presentarsi alle regionali del 2021 nello schieramento guidato dall’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ottenendo quasi 10mila preferenze. Ma la lista non ha raggiunto la soglia di sbarramento.

Le arringhe della difesa nel giudizio d’appello

Il 20 settembre scorso, gli avvocati Giuliano Pisapia e Andrea Daqua, che da anni difendono Mimmo Lucano gratuitamente, hanno (tentato) smontato con le loro arringhe, punto per punto, la sentenza di primo grado, evidenziandone debolezza e incongruenze. Hanno chiesto una assoluzione piena da tutti i reati. «Una condanna esorbitante», quella di Lucano, secondo l’ex sindaco di Milano Pisapia: «Manca il dolo e manca la consapevolezza e la volontà di un vantaggio economico». Eppure, gli hanno attribuito i reati di truffa, peculato e associazione a delinquere. «Dalla lettura degli atti processuali – ha dichiarato ancora Pisapia - risulta che non aveva un soldo sul proprio conto corrente, che ha messo tutto a disposizione degli altri, perfino i premi che ha ricevuto, che vive in condizioni di povertà. Falcone diceva di seguire i soldi. Vi prego, seguite i soldi di Lucano, non li troverete».

Le reazioni

La condanna soddisfa il leader della Lega Matteo Salvini che da ministro dell’Interno aveva disposto la chiusura dello Sprar di Riace. Ma l’ondata di solidarietà che sostiene il sindaco di Riace è inarrestabile. Ed è un tam tam di messaggi, di slogan, di telefonate. In tanti si sono radunati davanti alla sede della Corte d’Appello.