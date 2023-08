Processo Thyssen, il manager Hespenhahn entra in carcere

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ora dopo 5726 giorni il signor Harald Espenhahn dopo tanto correre, scappare dalla giustizia ha varcato la soglia del carcere. Non è un risarcimento, non è vendetta e solamente l’unico epilogo che si sarebbe già dovuto compiere da tempo e che è stato solo rimandato».

Lo scrive su Facebook Antonio Boccuzzi, l’operaio della Thyssenkrupp di Torino sopravvissuto alla strage del 6 dicembre 2007 nella quale hanno perso la vita 7 persone, poi divenuto anche parlamentare.

Dalla Germania arriva infatti la notizia che Harald Espenhahn sarebbe entrato in carcere per iniziare a scontare la sua pena (ridimensionata a 5 anni, pena massima in Germania per il reato contestato). Non si esclude però che possa scontarla in regime di semilibertà, in carcere di notte e fuori di giorno.

«Certo, quei 5 anni saranno ulteriormente ridimensionati, lo sappiamo e non ci facciamo strane o vane illusioni, ma un passo è stato compiuto e questo non ce lo porta via nessuno», scrive Boccuzzi su Facebook, ricostruendo la vicenda: «Il 13 maggio 2016 si è chiuso in Cassazione il processo Thyssen. Tutti condannati gli imputati. Solo gli italiani però varcano la soglia del carcere il mattino successivo alla sentenza. I tedeschi continuano a fare quello che facevano prima, come nulla fosse; più forti della giustizia e dello Stato in cui sembrava giustizia si fosse compiuta».

E aggiunge: «Quello che non passa sono rabbia e dolore per una ferita che non si rimarginerà mai ma che potrebbe fare un po’ meno male se tutti gli imputati, tedeschi compresi, scontassero la loro pena».