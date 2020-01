Riforma del processo tributario, il taglio «incombe» su 57mila professionisti

SCHEDA / COMPETENZE DIFFUSE

Professionisti e categorie che possono difendere in giudizio presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado

Avvocati

Commercialisti iscritti alla sezione A dell’Albo

Consulenti del lavoro



Impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del ministero dell’Economia nonché ufficiali e ispettori della Guardia di finanza cessati dall’impiego dopo almeno venti anni di servizio, di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi.



Soggetti già iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o, limitatamente ad alcune materie,

di diploma di ragioniere.



Funzionari delle associazioni di categoria iscritti, alla data del 15 gennaio 1993, negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza.



Dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Cnel e delle imprese o loro controllate in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente oppure di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Possono assistere davanti alle commissioni tributarie solo per le controversie nelle quali sono parti gli associati e le imprese o le loro controllate.



Dipedenti dei Caf e delle relative società di servizi in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente oppure di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Possono difendere davanti alle commissioni tributarie solo per le cause dei propri assistiti



Agrotecnici *

Architetti *

Dottori agronomi e forestali *

Geometri *

Ingegneri *

Periti agrari *

Periti industriali *

Spedizionieri doganali iscritti all’Albo, per le controversie relative ai tributi doganali



* Per le controversie relative all’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale

Nota: Per le cause fino a 3mila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Davanti alla Cassazione possono patrocinare solo gli avvocati cassazionisti.

Per approfondire:

● Le ingiustizie del processo tributario: il video con Tonina Morina

● Riforma della giustizia tributaria: lesivo ridurre i gradi di giudizio