Processo tributario telematico, così le nuove procedure - Il dossier

Oltre ai nuovi ricorsi le modalità telematiche riguarderanno gli appelli da notificare dopo il 1° luglio, anche in presenza di un primo grado cartaceo. Solo in casi eccezionali, il presidente della Commissione o della sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato potranno autorizzare il deposito con modalità non telematiche.

L'unica deroga riguarda i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (liti di valore non superiore a 3mila euro) per i quali la norma prevede l'utilizzo, per le notifiche e i depositi, delle modalità telematiche previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Per questi contribuenti, quindi, non sussiste l'obbligo del processo tributario telematico .

Il processo telematico inizia con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (sia ricorso sia appello) tramite Pec. Segue il deposito dei documenti che formeranno il fascicolo telematico attraverso il portale Sigit.

Il documento principale (ricorso o appello) deve essere nativo Pdf: non può pertanto essere scansionato. In calce all'atto, è opportuno inserire sia una “relata di notifica”, sia l'attestazione di conformità. Il file verrà poi convertito in Pdf/A attraverso specifici programmi e firmato digitalmente trasformandolo, così, nel formato P7m.