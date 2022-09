Processo tributario, testimonianze ammesse solo con l’ok del giudice

In primo luogo, la decisione compete soltanto al giudice, che può adottarla sia se compulsato dalle parti, sia a fronte dell’opposizione delle stesse. La scelta di avvalersi della prova testimoniale deve inoltre conseguire da una valutazione di “necessarietà” ai fini della formazione del convincimento del giudice. Non si tratta dunque di uno strumento di prova “ordinario”, ma di un mezzo tendenzialmente eccezionale, rimesso alla insindacabile decisione delle nuove Corti di giustizia tributaria.

L’ulteriore limite è che la prova testimoniale non deve vertere su circostanze di fatto attestate dal pubblico ufficiale. Il riferimento è alle operazioni e ai fatti che sono intervenuti in sede di accessi, ispezioni e verifiche, documentati di regola in processi verbali di constatazione. Le deduzioni dei verificatori, quali ad esempio le percentuali di ricarico, non appartengono invece ai fatti dotati di fede privilegiata e sono dunque suscettibili di essere contrastate dalla prova testimoniale. Allo stesso modo, si ritiene che un’eventuale dichiarazione resa da terzi ai verificatori ben possa essere contestata attraverso la testimonianza scritta di altri soggetti, riguardante le medesime circostanze. Con la differenza che la prima ha di regola natura indiziaria, mentre la seconda ha valenza propriamente probatoria.

Presunzioni legali o semplici

Le tipologie accertative in cui la testimonianza scritta può svolgere un’utile funzione processuale sono, tra le altre, quelle che si fondano su presunzioni legali o semplici, poste a favore del Fisco.

Si pensi, ad esempio, agli accertamenti da indagini finanziarie e alla possibilità per il contribuente di dimostrare la natura non reddituale dei versamenti attraverso le testimonianze di terzi. Considerazioni analoghe valgono per l’accertamento da redditometro, al fine di provare l’origine non reddituale (piccole elargizioni, liberalità indirette) della provvista di denaro utilizzata per far fronte alle spese sostenute. Ma anche nella casistica molto diffusa degli accertamenti ai soci di società a ristretta base: in questo caso, la prova testimoniale può essere utile per stabilire se il socio fosse o meno estraneo alla gestione sociale, così da escludere quella “complicità tra soci” che la Cassazione ha posto a base della presunzione semplice di evasione.