Processo Twitter-Musk, causa sospesa fino al 28 ottobre per trovare un accordo

Il tribunale del Delaware ha sospeso il processo che vede Twitter contro Elon Musk e ha dato tempo fino al 28 ottobre per chiudere la transazione per l’acquisto del social media da parte del miliardario. Era stato il patron di Tesla a chiedere la sospensione per poter rilevare la società che cinguetta al prezzo originario di 44 miliardi di dollari.

La giudice Kathaleen McCormick ha stabilito che se l’acquisto della società di San Francisco non sarà concluso entro il 28 ottobre il processo riprenderà a novembre. Ora, nell’ultima puntata della saga tra Twitter e Musk si tratta di vedere se il patron della Tesla riuscirà a raccogliere i fondi per la transazione. I legali del miliardario insistono che tutto sia pronto per l’acquisto, mentre Twitter ha ribattuto che Musk sta bluffando e che le banche non hanno ricevuto nessuna comunicazione in merito.