Procida prima città della cultura che avrà eventi dal vivo e su web

Piccola

Parola che ricorre nel Dossier procidano. E che ha coagulato intorno all’isola di Arturo una miriade di piccoli centri, borghi, comuni montani che hanno offerto il loro appoggio simbolico nella speranza che si accendano i riflettori su tutti i piccoli centri italiani, spesso di grande pregio e ben preservati. In programma ci saranno eventi con artisti di isole minori italiane ed europee.

Ricettività e trasporti

Trattandosi di una piccola isola, i piani per il 2022 dovranno occuparsi di come organizzare gli arrivi dei visitatori e dove ospitarli. La ricettività è limitata (14 alberghi e 19 strutture extra alberghiere), per cui si cercherà di favorire i b&b e sopratutto creare collegamenti frequenti con Ischia, vicina e più ricettiva (con 400 strutture). Quanto ai trasporti, le Compagnie del Golfo sono coinvolte e pronte a moltiplicare i collegamenti, non solo da Napoli, ma anche da Bacoli. Si cercherà di destagionalizzare gli arrivi: ad agosto è previsto il minor numero di eventi, così a luglio, quelli di maggior richiamo in altri mesi .

No a nuove strutture

Come per Matera, non si pensa a costruire strutture, ma a riscoprire quelle esistenti. Palazzo D’Avalos, di origine rinascimentale, verrà recuperato come museo. Sarà restaurato l’Abazia di San Michele Arcangelo. Per l’estate sarà inaugurato il Museo civico. Opere da realizzare con finanziamenti ad hoc da aggiungere a quelli per la cultura: un milione del Mic e 3 milioni della Regione Campania oltre ad altrettanti di sponsorizzazioni. Mentre per ora è previsto sul cartellone un investimento di 4,6 milioni. Cifre che per Procida come non ce ne erano mai state.