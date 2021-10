Procter & Gamble punta 10 miliardi sulle imprese femminili

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

La via dell’inclusione delle donne per Procter & Gamble è molto più di una questione organizzativa interna. La multinazionale di beni di largo consumo dopo aver raggiunto una quota di donne manager del 48%, investe in imprese di proprietà o guidate da donne. Come ci spiega l’amministratore delegato per l’Italia, Paolo Grue, «la nostra visione è quella di aiutare le donne imprenditrici lungo tutta la catena del valore». Quattro le aree: approvvigionamento di beni e servizi, creatività, innovazione e commerciale. L’azione concreta più eclatante prevede che siano investiti «entro il 2025 a livello globale 10 miliardi di dollari in imprese di proprietà e/o guidate da donne - dice Grue -. Questo importo è pari al 25% dell’impegno economico complessivo emerso dal Generation Equality Forum di Parigi, ossia 40 miliardi di dollari, e a più del 50% degli investimenti previsti dai privati e dalle organizzazioni internazionali/regionali».

Dottor Grue perché la componente femminile è così importante nella vostra strategia aziendale?

L’uguaglianza di genere è fondamentale per Procter & Gamble e da sempre lavoriamo per favorire l’empowerment economico delle donne. Vogliamo creare un luogo di lavoro equo e paritario sia all’interno che all’esterno dell’azienda, agendo come una forza positiva e propositiva per aiutare a cambiare le cose. Lo facciamo non solo perché riteniamo sia giusto per la società ma perché siamo convinti che le donne abbiano un potenziale straordinario e lo stile di leadership che servirà per la ripresa.

Loading...

Al vostro interno come sono bilanciate le quote di genere?

Siamo impegnati a raggiungere la parità di rappresentanza di genere a tutti i livelli. Oggi, più del 48% dei nostri manager a livello globale sono donne: a livelli più junior siamo al 50/50 e stiamo lavorando per poter arrivare alla piena parità anche nei ruoli dirigenziali. In Italia siamo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo globale di una rappresentanza di genere 50/50. Negli ultimi cinque anni il 60% della popolazione manageriale assunta da P&G in Italia è composto da donne e dallo scorso anno i due stabilimenti produttivi di P&G in Italia, a Gattatico (Reggio Emilia) e Pomezia (Roma), sono guidati da due donne entrambe laureate in discipline Stem.

State lavorando anche sulle quote maschili per favorire la parità di genere?