Procura europea: accertate frodi alla Ue per 5,3 miliardi

La ragione di questi record?

La capacità delle forze investigative italiane di rilevare, identificare e indagare i fenomeni criminali non ha paragoni. In alcune fasi storiche il contrasto alla criminalità organizzata ed economica è stato una priorità per il nostro Paese che vi ha convogliato risorse umane e materiali. Abbiamo, inoltre, corpi di polizia specializzati nella lotta ai crimini economici-finanziari o a quelli dei cosiddetti “colletti bianchi”. Negli altri Paesi la specializzazione è più limitata, la collaborazione rara e le risorse spesso distratte verso altre priorità.

Dove avete riscontrato una maggiore presenza della criminalità organizzata?

Nelle frodi Iva trasnazionali il coinvolgimento della criminalità organizzata è enorme, molto al di sopra delle attese. Si tratta di indagini complesse che per la loro forte componente internazionale (coinvolgono quasi sempre molto più di due Stati) costituiscono il core business dell’attività della Procura europea, la ragione per cui è nata. In Italia con la Direzione nazionale antimafia abbiamo un accordo di collaborazione e lo scambio di informazioni è costante. In altri Stati la consapevolezza è molto minore.

Se ne parla anche poco...