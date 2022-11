Procurement 24 Ore, nasce la piattaforma per gli acquisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo 24 Ore lancia Procurement 24 Ore, la prima piattaforma in grado di aiutare le Pmi a digitalizzare e ottimizzare gli acquisti. Se in Italia solo un’azienda su cinque possiede un software gestionale, nel mondo delle Pmi il dato si riduce drasticamente se ci si riferisce ai sistemi di Procurement, ovvero piattaforme digitali in grado di aiutare le organizzazioni ad automatizzare i processi di acquisto e la gestione dei fornitori.

Per colmare tale divario l’area Servizi professionali del Gruppo 24 Ore, T8P Consulting, società di management consulting con sede a Milano e a Londra, e Niuma, leader italiano nello sviluppo di software per gli approvvigionamenti, lanciano Procurement 24 Ore, la suite completa e appositamente progettata per il mondo delle Pmi, che unisce servizi di consulenza e strumenti tecnologici per innovare gli acquisti aziendali. Con questa proposta, l’area Servizi professionali del Gruppo 24 Ore prosegue nel percorso di sviluppo di servizi sempre innovativi dedicati a imprese e professionisti, realizzati grazie anche ad accordi con realtà leader del proprio settore.

Il progetto nasce grazie a una ricerca condotta con il Politecnico di Milano che ha evidenziato come, nonostante le Pmi siano coscienti dell’importanza della funzione acquisti, la sua gestione sia ancora basata su strumenti non sufficientemente adeguati a estrarre e analizzare tutte le informazioni di cui un’azienda avrebbe bisogno.

Procurement 24 Ore consente quindi alle aziende di usufruire di un ecosistema che offre consulenza organizzativa e di processo unitamente alle professionalità di un network di «Category Specialist», esperti di procurement in grado di analizzare gli acquisti e sfruttare strategicamente lo strumento tecnologico per individuare margini di miglioramento ed ottimizzare la posizione di costo.