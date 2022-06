Prodi-Bazoli e l’eredità di Nino Andreatta fra potere e responsabilità

“Andreatta – dice Romano Prodi, suo allievo diretto – pagò care le parole pronunciate in Parlamento, quando richiamò le responsabilità del Vaticano in quell'oscuro passaggio della vicenda italiana”. Prodi si riferisce al discorso pronunciato l'8 ottobre 1982. E, non a caso, si leggono queste parole negli atti parlamentari di quella seduta: “Il ministro ricostruisce i fatti degli ultimi mesi a partire dalla decisione dell'Istituto per le opere di religione (IOR) di non onorare i debiti alle società estere per le quali aveva sottoscritto lettere di patrocinio.

Tale decisione, comunicata agli amministratori straordinari nella riunione del 2 luglio, aveva pregiudicato l'esito positivo della gestione straordinaria del Banco Ambrosiano e aveva imposto l'elaborazione di un diverso tipo di intervento”. E, ancora, il ministro Andreatta “ribadisce ancora una volta le responsabilità dell'Istituto per le opere di religione, dichiarando che l'unico ostacolo all'applicazione delle sanzioni nei confronti della banca vaticana è costituito dal suo status giuridico di istituto di credito estero e quindi non assoggettabile ai controlli delle autorità di vigilanza italiane”, si legge negli atti parlamentari.



Anche in quello scontro, si forma un preciso modello di cattolico democratico. Già presente nella Democrazia Cristiana. Ma mai così espresso – con una simile agonistica nitidezza – nel rapporto fra attività politica e appartenenza di partito, fede e responsabilità pubblica, cristianesimo interiore e rapporti con la Santa Sede: “Con i suoi simili, era assai severo.

Non faceva sconti a nessuno. Come non li aveva fatti al Vaticano. La laicità era per lui il terreno comune fra credenti e non credenti. Pensava che spettasse ad ogni laico, con la guida della sua coscienza, esprimere la libertà. Nell'analisi lui era sempre puntuto e duro. Ma era anche sempre positivo. Credeva nella Storia come opzione aperta e nuova, secondo la visione del teologo Dietrich Bonhoeffer”, nota Bazoli.



Su questo elemento – fondamentale, perché Andreatta ha definito uno dei noccioli duri civili e culturali dell'antropologia politica dell'ultima parte del Novecento – specifica Prodi: “Per lui occorreva stare lontani da chi possiede la sacrilega intenzione di coinvolgere Dio nelle scelte politiche”.