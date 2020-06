Prodi: bene il bonus bici ma prima ciclabili sicure. Conte? Veloce come un pistard Il Professore e il suo amore per il ciclismo: giusto cambiare i calendari delle corse, si rischiava il collasso del movimento di Dario Ceccarelli

«Guardi, se mi vuol far parlare di ciclismo e di bicicletta, sono a sua disposizione. Però niente politica, mi raccomando. Non mi faccia dire… Dopo questi tre mesi di quarantena, ripartire è stato duro per tutti. Bisogna adattarsi, far di necessità virtù: guardi la scuola, il turismo, il calcio. Lo stesso ciclismo che, in novanta giorni, deve concentrare tutta una stagione. Però bisogna andare avanti. Non fermarsi…».

È in gran forma Romano Prodi. Nonostante tre mesi di lockdown («Mi allenavo sul tapis roulant») il Professore sta recuperando in fretta il tempo perduto. «Recuperare? Recuperare è una parola grossa. Diciamo che ho ripreso ad andare in bicicletta. Ma è poca cosa. Devo pedalare di più. Di solito in un anno faccio diverse migliaia di chilometri. Ora solo alcune centinaia... Sa qual è il problema? Che per uscire in bici ci vuole almeno una mezza giornata. E quindi, quando ho meno tempo, preferisco correre a piedi. Così riesco a conciliare gli altri impegni».

Quando si dice che l'età è quella che pensi che sia, Romano Prodi ne è la prova provata. A 80 anni, con un curriculum politico e accademico più lungo di un tappone di montagna (ministro dell'Industria a 39 anni, due volte premier nel 1996 e nel 2006, due volte presidente dell'Iri, presidente della Commissione europea per 4 anni a Bruxelles ), il Professore è sempre sul pezzo. Difficile trovare un incastro tra i suoi vari impegni. Tra una lezione e un convegno, e una passeggiata sotto i portici di Bologna, è sempre lanciato verso qualche nuovo traguardo.«Le dirò: io ero un bartaliano. Mi piaceva anche Coppi, naturalmente. Erano i campioni della generazione. Ma per il vecchio Gino ho sempre avuto una simpatia speciale. Bartali era una macchina a vapore. Quando ha vinto il famoso Tour del 1948 l’Italia è impazzita. Una leggenda. Mi piaceva il suo approccio alle corse. Non mollava mai. Ammiravo la sua continuità. La sua tenacia. Quell'impegno che non viene mai meno. Un valore importante non solo nello sport. E poi non dimentichiamo che il ciclismo è una delle discipline più dure in assoluto. A pedalare si fa fatica, molta fatica… Quando si giudica i corridori , comunque, bisogna sempre ricordarlo».

Professore, negli anni di Bartali e Coppi si usciva dalla guerra, dalla fame. Adesso il ciclismo, come altri sport, esce dalla pandemia, un colpo che mette a dura prova gli italiani. Per salvare la stagione, il Giro d’Italia si correrà in ottobre, la Milano-Sanremo l'otto agosto, il Giro di Lombardia a ferragosto. Le sembra un calendario praticabile? O era meglio far saltare tutto?

No, è stato meglio così. Non fare il Giro, e bloccare tutto, avrebbe provocato danni pesantissimi. Certo, non sarà facile: il ciclismo è per sua natura sport di strada. Come si fa a tenere tutti a distanza di sicurezza? Poi gli alberghi, gli spostamenti. Sarà tutto molto complicato. Ma era necessario far ripartire il movimento per dare una speranza, degli obiettivi. E non perdere gli sponsor. Quanto al calendario, bisogna essere realisti: in un mercato globale, ha pesato la prepotenza della corsa leader, cioè il Tour de France. I maggiori sacrifici toccano agli altri. La forza del Tour, per gli interessi che muove, è ormai indiscutibile. Anche dal punto di vista mediatico, i grandi networki vanno là. E anche quasi tutti i migliori corridori. Però alcuni aspetti non mi piacciono: in Francia domina troppo il mondo degli affari, prevalgono gerarchie severissime. È tutto un po' troppo gigantesco…