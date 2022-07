Covid: contro il virus prodotti 13 miliardi di vaccini in un anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 13 miliardi le dosi di vaccini anti-Covid prodotte in soli 12 mesi, a partire dal secondo quadrimestre del 2021 fino al termine del primo quadrimestre del 2022. Vaccini sviluppati per prevenire una malattia che fino a dicembre 2019 era ignota, con una riduzione dei tempi di Ricerca e Sviluppo di oltre 2 anni (da 37 a 11 mesi) rispetto alla media.

Oltre 200 le collaborazioni pubblico-privato

Il dato è emerso nel corso dell’assemblea pubblica di Farmindustria tenutasi a Roma il 7 luglio. E non è l’unico. Dai dati pubblicati dall’associazione delle imprese del farmaco, emerge, per esempio, che il 3% di tutti i farmaci autorizzati a livello globale dal 2012 al 2021 sono diretti contro Covid. È un risultato eccezionale che è il frutto anche di innumerevoli collaborazioni - oltre 200 - tra aziende e centri di ricerca pubblici. Ma non solo: fondamentali sono stati anche una «maggiore velocità nelle valutazioni e nelle autorizzazioni, maggiore condivisione di informazioni, semplificazione dei percorsi di cura», ha ricordato il presidente di Farmindustria Marcello Cattani.

Ricerca italiana ai primi posti a livello internazionale

Sul fronte della produzione scientifica, i ricercatori italiani hanno contribuito a circa 8 mila pubblicazioni su Covid-19, piazzando la ricerca italiana ai primi posti a livello internazionale, specie nel 2020, quando il nostro Paese è stato preceduto solo da Usa, Cina e UK per numero di studi.

Italia fra i i primi 4 Paesi nell’Ue per export

L’Italia è anche il quarto Paese Ue esportatore di vaccini contro il virus: con 1,4 miliardi di euro di export di vaccini anti-Covid nel 2021 è stato preceduta solo da Belgio, Germania, Spagna. È inoltre un hub per la produzione di anticorpi monoclonali e antivirali e svolge un ruolo di primo piano nella ricerca clinica e nei test diagnostici, hanno sottolineato da Farmindustria.