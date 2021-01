Prodotti di bellezza, impennata record nell’e-commerce (e in farmacia)

Domenico Ganassini, presidente di Istituto Ganassini (Rilastil, Korff e Bioclin tra i marchi venduti in farmacia) racconta: «Come tutte le aziende anche noi abbiamo subito una flessione del business a causa della pandemia. Per quanto ci riguarda, nello specifico, le cause principali sono state due: da un lato l’impossibilità di uscire di casa se non per le emergenze nel primo periodo di lockdown (marzo-aprile) ha dimezzato le visite specialistiche e di conseguenza sono calate le prescrizioni relative ai nostri prodotti; dall’altro le entrate contingentate in farmacia sono state un deterrente per le persone che vi si sono recate solo per estreme necessità legate alla salute e questo ha rallentato le vendite commerciali. Avendo i laboratori interni abbiamo immediatamente provveduto a studiare e a immettere sul mercato prodotti specifici per le circostanze, incrementato le offerte e migliorato i rapporti con il nostro cliente, sia farmacia, sia consumatore finale».

Il gruppo Ganassini chiuderà il 2020 con un fatturato di 143 milioni di euro pari a un -5% rispetto al 2019. «Il 2021 sarà un anno che ci vedrà molto impegnati nel consolidamento del business e nel suo sviluppo – continua il presidente -. Rafforzeremo le linee dermatologiche e ginecologiche e faremo investimenti crescenti nella logistica per offrire un servizio sempre più puntuale e nella digitalizzazione soprattutto per quanto riguarda l’innovazione delle linee produttive. Ultimo, ma non meno importante, ci concentreremo sulla ricerca che è il fondamento portante di tutta la nostra realtà».

Si è adattata alle nuove esigenze del mercato ed è riuscita a chiudere l’anno con quasi tutti gli indicatori economico-finanziari positivi Paglieri. «Grazie alle misure di contenimento del rischio adottate fin dal primo momento dell’emergenza sanitaria, nonché al senso di responsabilità e alla dedizione di tutti i nostri collaboratori, l’azienda ha avuto l’opportunità di mantenere la piena continuità operativa durante il lockdown, sia nella prima che nella seconda ondata – raccontano gli ad Fabio Rossello e Massimo Barisone -. Non abbiamo mai “staccato la spina”, e questo, unito all’ottimo andamento a sell-out del nostro portafoglio prodotti, in crescita di oltre il 6% rispetto allo scorso anno, e al trend positivo dell’export, in crescita di oltre 25 punti percentuali, ci ha permesso di registrare quello che ad oggi è il nostro anno record: probabilmente sfonderemo il muro dei 140 milioni di fatturato con un profit e un Ebitda in crescita a doppia cifra».

Il periodo non certo facile non scoraggia l’azienda che ha in cantiere una serie di progetti e investimenti. «A inizio 2021 – dicono gli ad - implementeremo una nuova tecnologia nella produzione dei nostri prodotti: aboliremo i flaconi in favore del doypack, il che ci permetterà di ridurre notevolmente l’impatto ambientale immettendo sul mercato circa l’80% di plastica in meno a parità di prodotto. Questo formato inoltre è molto in voga all’estero, soprattutto nei paesi del Sol Levante, area di assoluto interesse strategico per Paglieri. Sempre parlando di sostenibilità lanceremo a breve il primo prodotto Felce Azzurra Bio con un flacone 100% in plastica riciclata».

Il focus sarà anche sull’export, driver principale di crescita dell’azienda che nel 2020 ha segnato una crescita, attraverso l’aumento della penetrazione in Paesi già consolidati come Germania e paesi Balcanici e l’apertura di nuovi mercati potenziali come i mercati asiatici, l’Ucraina e la Polonia. «Proprio per questo – concludono Rossello e Barisone - con il nostro esecutivo, di cui fanno parte anche Debora e Barbara Paglieri, siamo in ascolto per intercettare eventuali offerte di acquisizioni che ci permettano di accelerare il volano di crescita che abbiamo messo in moto».