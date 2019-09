Prodotti bio: Cesenate conserve rileva Alce Nero Polo integrato da 120 milioni di fatturato di R.E.I.

La Cesenate Conserve Alimentari acquista il controllo di Alce Nero, brand italiano leader nella produzione di alimenti biologici, di cui era già socio di riferimento, rilevando le quote di capitale cedute da Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori) e incrementando così la propria partecipazione dal 39% al 51% del capitale sociale. Tale acquisizione - da cui nasce un polo integrato da circa 120 milioni di fatturato - arriva a conclusione di un'operazione di compravendita promossa da Scouting Capital Advisors, in qualità di organizzatore di un Club Deal di investimento, e perfezionata con l'acquisto da parte de La Cesenate del 12% del capitale sociale di Alce Nero di proprietà di Conapi, in virtù dei diritti di prelazione previsti dallo statuto.

Alce Nero svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari biologici e appartenenti al circuito del commercio equo e solidale. Marchio che include oltre mille agricoltori e trasformatori biologici, Alce Nero risulta il primo brand in Italia in termini di conoscenza spontanea di tutto il settore bio (ricerca Nielsen 2018), con ricavi consolidati nel 2018 di quasi 75,6 milioni e un utile netto di 1,1 milioni.

La Cesenate Conserve Alimentari opera nel settore delle conserve alimentari con specializzazioni nell'industria del baby food e nei prodotti biologici. Entrata nel capitale di Alce Nero nel 2004, diventandone socio di riferimento negli anni successivi, nel 2017 La Cesenate ha registrato ricavi per 42,8 milioni, con un utile netto di quasi 2 milioni.

Scouting Capital Advisors, struttura professionale indipendente specializzata in Corporate Finance e M&A, ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell'operazione mentre Tnv Studio Legale Associato ha svolto il ruolo di advisor legale dell'operazione.