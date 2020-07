Prodotti Esg e più attenzione ai costi, anche per i paperoni cambiano le priorità

In Italia quasi 300milia milionari

Secondo CapGemini in Italia i milionari nel 2019 erano circa 300mila individui (298.500) cresciuti del 8,4% rispetto al 2018 con una ricchezza complessiva di 581miliardi di dollari Tra i fattori che hanno contribuito positivamente alla crescita dei milionari italiani ci sono la capitalizzazione di mercato, aumentata del 28,3% nel 2019 (era diminuita del 7.6% nel 2018) Il risultato è stato raggiunto anche per le misure espansive della Bce, che hanno pompato capitali nel sistema finanziario. I risparmi come percentuale del Pil hanno raggiungo il 20.9% nel 2019 (era 20.8% nel 2018) e poi l’aumento deI prezzo degli immobili cresciuti del 2.7% nel 2019 (erano cresciuti dello 0.8% nel 2018)

tavola italia



Covid e nuove priorità

Con la pandemia le priorità di investimento sono mutate: gli investimenti sostenibili - alla base delle iniziative ambientali e sociali - stanno assumendo un ruolo di primo piano. «Di fronte all'attuale situazione di eccezionale incertezza, i wealth manager e le aziende si trovano a navigare in acque inesplorate», ha dichiarato Monia Ferrari, Financial Services Director di Capgemini Business Unit Italy. «Nonostante le fonti di incertezza, questo periodo può anche presentare delle opportunità per le aziende, spingendole a rivalutare e reinventare i propri modelli operativi e di business per divenire più agile e resilienti. L'analytics e l'automazione, così come le tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, possono consentire alle aziende di migliorare i ricavi attraverso una migliore customer experience, riducendo al contempo i costi grazie alla razionalizzazione dei processi»

Più investimenti sostenibili in portafoglio

Gli investimenti sostenibili e i servizi a valore aggiunto stanno guadagnando terreno Il crescente interesse per gli investimenti sostenibili (IS) sta generando, per le aziende, opportunità ad alto potenziale di engagement. Nel segmento degli ultra-HNWI , invece, gli investimenti sostenibili stanno vivendo un'eccezionale momentum. Il 27% degli HNWI ha espresso interesse per i prodotti IS, mentre il 40% degli ultra-HNWI si è detto disposto a investire in sostenibilità.Gli HNWI prevedono di destinare il 41% del loro portafoglio ai prodotti IS entro la fine del 2020 e il 46% entro la fine del 2021. Le società di wealth management hanno preso atto di questa tendenza e sono pronte a soddisfare tale domanda, tanto che attualmente l'80% delle società del comparto offre già opzioni per gli investimenti sostenibili. I fondi focalizzati sugli investimenti socialmente responsabili sono stati un faro nell'attività di mercato del 2020, e se da un lato gli investimenti degli HNWI nel settore riconoscono l'impatto socio-ambientale, dall'altro vediamo che questo interesse è spinto dal valore finanziario. Le ragioni principali che spingono l'interesse degli HNWI verso gli investimenti sostenibili sono i rendimenti più elevati e i rischi più bassi - il 39% si aspetta di ottenere rendimenti più elevati dai prodotti IS, mentre il 33% considera gli IS una tipologia di investimenti solidi e, al contempo, meno speculativi. È interessante notare che già il 26% degli HNWI afferma di voler offrire il proprio contributo positivo alla società.L'iper-personalizzazione è necessaria per soddisfare le aspettative in continua evoluzione L'imprevedibilità del 2020 è destinata a determinare le modifiche in portafoglio, nonché le crescenti aspettative dei clienti e il controllo delle fee per la consulenza.

Le commissioni non giustificano il servizio

I paperoni stanno diventando sempre più critici anche per quanto riguarda le commissioni dei gestori patrimoniali, con il 33% che afferma di non essere contento dei tassi del 2019, percentuale che dovrebbe aumentare a causa della volatilità dei mercati. Secondo il report, più di un cliente su cinque potrebbe cambiare il proprio wealth manager di riferimento l'anno prossimo, citando le commissioni elevate come principale causa nel 42% dei casi. Sembrano preferire commissioni basate sulla performance e sui servizi rispetto a quelle basate sugli asset, fattore che si traduce in una maggiore aspettativa sul valore offerto per via delle fee applicate.Le competenze digitali sono diventate un elemento centrale della continuità operativa dei wealth manager e la sfida si giocherà su questo.