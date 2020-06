Prodotti falsi, corruzione e cybercrime: sei grandi illeciti alimentati dalla pandemia Sono stati individuati i comportamenti anomali che dovrebbero servire da campanello d'allarme per gli operatori incaricati di verificare la clientela. di Valerio Vallefuoco

Le occasioni di profitti illeciti con l’emergenza sanitaria sono innumerevoli: truffe, usura e varie ipotesi di corruzione, anche legate alle procedure per la fornitura di prodotti e servizi necessari all’attività di assistenza e ricerca. Con la newsletter n. 30 del 5 giugno l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha iniziato a fornire alcuni chiarimenti su situazioni e settori che potrebbero comportare nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell'economia. Per far emergere eventuali condotte sospette, l’Uif ha individuato alcuni specifici comportamenti anomali che dovrebbero servire da campanello d'allarme agli operatori sui quali ricadono gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Contraffazioni sanitarie

L’emergenza ha determinato un aumento esponenziale della domanda di presidi sanitari, quali dispositivi di protezione individuale, igienizzanti e apparecchi elettromedicali. Niente di più facile che all’aumento della domanda corrisponda l’offerta di prodotti contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti o addirittura non esistenti. Un indizio importante potrebbe manifestarsi qualora venisse appurato che l’attività di fornitura dei presidi sanitari è svolta da operatori che non risultino avere precedente esperienza nello specifico settore o in altri affini.

Speculazioni finanziarie

Nell’inventario delle possibili pratiche illecite legati alla crisi Covid-19 figurano le ipotesi di manovre speculative sui presidi sanitari, comprese le proposte di sottoscrizione/vendita di titoli di aziende impegnate nella ricerca scientifica o nella produzione di device elettromedicali. Anche in questi casi, il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, potrebbe essere utile per reperire informazioni e verificare la sussistenza di eventuali motivi di incompatibilità o incoerenza tra operatività osservata e profilo dei soggetti coinvolti. La stessa carenza nella documentazione o nelle informazioni fornite dal cliente dovrebbe alimentare il sospetto dell’operatore.