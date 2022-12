Produrre l’energia come nel Sole: ora siamo più vicini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mettere il Sole in scatola non è un’impresa facile. Fin dagli anni ’50 i fisici cercano di imbrigliare la reazione che alimenta la nostra stella per produrre energia senza fine anche sulla Terra, ma nessuno è mai riuscito a generare con la fusione nucleare più energia di quanta se ne consuma per provocare la reazione. Questo obiettivo, noto come guadagno netto di energia o guadagno target, è considerato il Sacro Graal della fisica mondiale, perché farebbe finalmente entrare la fusione nell’Olimpo delle alternative reali ai combustibili fossili e all’energia nucleare da fissione.

Il Lawrence Livermore National Laboratory in California, che secondo le indiscrezioni sarebbe riuscito a centrare questo mitico target nelle ultime due settimane, avrebbe prodotto circa 2,5 megajoule di energia, ovvero circa il 120% dei 2,1 megajoule di energia consumati, dicono i bene informati.

Il laboratorio ha confermato che un esperimento di successo si è recentemente svolto presso il suo National Ignition Facility, ma ha sostenuto che l’analisi dei risultati è ancora in corso. Se i risultati saranno confermati, com’è previsto con l’annuncio ufficiale del governo, si tratta di una svolta storica.

L’utilizzo di questa tecnologia nella vita reale è ancora lontano decenni - la battuta corrente tra i fisici e che per la fusione nucleare mancano sempre vent’anni -, ma dopo questo nuovo risultato non si può più ignorarne il potenziale. Con la fusione, infatti, non si emette carbonio, non si producono scorie radioattive e basta una pallina da tennis di combustibile a idrogeno per alimentare una casa per centinaia di anni.

La fusione è il modo in cui il Sole, che è composto principalmente da idrogeno, produce energia. La forza di gravità schiacciante al centro della grande stella fonde gli atomi in quello che è noto come plasma, un gas caricato elettricamente in cui le particelle subatomiche possono muoversi liberamente.