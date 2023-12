Produrre ricchezza per favorire il bene comune

Si ripete che, per sbloccarlo, Orban ha incassato 10 miliardi di fondi Ue, che avrà altre 75 occasioni tecniche per fermare il processo come ha ieri proclamato lo stesso premier ungherese. Del resto per far capire di parlare sul serio ieri ha impedito l’accordo sugli aiuti Ue a Kiev e sul bilancio.

Tutto vero ma è altrettanto vero che, senza il gioco di squadra tra i 26 contro 1, senza l’autogol volontario e concertato di Orban con i partner, l’Europa non avrebbe mai potuto aprire le porte all’Ucraina. Al di là di apparenze e retorica strumentale, la realtà è che tutti i 27 insieme sfidano Putin abbracciando Ucraina, Moldova e domani la Georgia. Insieme si espongono alle sue possibili ritorsioni. Come direbbe Alexander Solzenicyn l’Europa, che, come tutto l’Occidente, ama fare indigestione solo di diritti infiniti, l’altro ieri a Bruxelles unita ha fatto il suo dovere.

«Voi siete diventati imprenditori perché un giorno siete rimasti affascinati dall’odore del laboratorio, dalla gioia di toccare con le vostre mani i vostri prodotti, dalla soddisfazione di vedere che i vostri servizi sono utili: non dimenticatelo mai, è così che è nata la vostra vocazione». Il cardinale Mauro Gambetti cita una dei passaggi più emblematici e chiari della pastorale “economica” di Papa Francesco per sintetizzare il cuore del rapporto tra «Chiesa e Cultura d’Impresa», tema centrale dell’incontro organizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito in Confindustria. Gambetti da pochi anni è vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, arciprete di San Pietro, presidente della Fabbrica di San Pietro e della Fondazione Fratelli Tutti, cariche che lo mettono nella posizione di essere uno dei più stretti collaboratori di Bergoglio. Anche per la sua provenienza dall’ordine dei frati francescani conventuali: per diversi anni è stato Custode generale del Sacro Convento di Assisi. Un incontro in Confindustria con imprenditori, manager, parlamentari, giuristi, in cui il porporato – che prima dell’ingresso nell’ordine francescano ha lavorato come ingegnere nella sua terra, l’Emilia Romagna – ha messo a fuoco il magistero di Francesco sui temi economici e sociali. Tre sono i documenti fondamentali: Evangelii Gaudium, Laudato Si’ e Fratelli Tutti, cui si sommano i molti interventi tra cui spicca certamente quello all’assemblea pubblica di Confindustria – presenti circa 5mila imprenditori con le loro famiglie – nell’aula Paolo VI il 13 settembre 2022. Ebbene, Gambetti ha preso questi documenti come una “guida” per toccare le questioni di fondo del rapporto tra le persone e l’attività economica: «Il pensiero della Chiesa è chiaro, è possibile crescere e superare la miseria attraverso la creazione di imprese, che generano la vita, un attività alternativa all’assistenzialismo – anche se talvolta questo

si rende necessario – che

è un indebolimento della

missione umana.

Quindi anche produrre ricchezza è giusto, ma per favorire il bene di tutti». Insomma, i doni ricevuti devono essere condivisi: «L’accumulo è l’antitesi del bene comune». Resta quindi un concetto chiaro se «il profitto come unico obiettivo alla fine diventa un culto, ed è una distorsione concettuale dell’economica. L’imprenditore speculatore non ama i lavoratori, ma li usa, al contrario il buon imprenditore soffre se è costretto a licenziare». Il cardinale Gambetti ha quindi messo in fila i principi di fondo su cui costruire l’impresa: dignità della persona, bene comune e valore del lavoro.

In questo quadro si innesta anche il tema del diritto di proprietà, che secondo i principi cardine della dottrina sociale della Chiesa è certamente legittimo, ma non assoluto: «I beni sono in uso, questo è nella dottrina francescana. Vanno usati secondo il bisogno, con sobrietà, affinché anche altri ne possano usufruire». E ricorda quando Francesco dice che tutti questi concetti spesso danno fastidio, così come quando affronta il tema fiscale: «Le tasse, che devono essere giuste ed eque, devono essere pagate, è una forma di condivisione della ricchezza. Il patto fiscale è il cuore del patto sociale». Questo è il quadro di fondo, ma cosa ci aspetta per il futuro? Gambetti, sempre attingendo al magistero papale, individua tre sfide: umanizzare il lavoro – mettere la persona al centro, con nuove forme di partecipazione –, generare fraternità – l’azienda è il primo luogo moderno della socializzazione – e promuovere i valori. E ha ricordato come oggi i giovani, al momento di cercare una occupazione, mettono tra le loro preferenze imprese che siano rispettose di ambiente e sostenibilità, insomma votate anche verso nuovi modelli di business.