L’agricoltura, l’assistenza sanitaria, il turismo, ma anche la digitalizzazione, l’economia circolare, fino alla responsabilità sociale di impresa. Sono gli ambiti in cui si sviluppano i percorsi di crescita e consolidamento del movimento cooperativo, che si esplicitano negli studi di fattibilità – finanziati dal Ministero dello Sviluppo economico e realizzati in collaborazione con Invitalia – attraverso il “Programma di attività per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo”.



Se ne parlerà approfonditamente nel corso dell'evento digitale “Produttività e sostenibilità: la sfida delle Cooperative” che si terrà il 30 marzo, a partire dalle ore 10, e a cui parteciperanno i protagonisti del mondo no profit e i principali attori istituzionali che, negli ultimi anni, hanno contribuito a delineare i possibili scenari futuri per questa galassia di piccole e medie imprese che crea ricchezza e benessere per la società senza mai perdere di vista il valore della partecipazione, della condivisione e della coesione.

In primo piano ci saranno le esperienze messe in campo dalla cooperativa per sviluppare modelli di business innovativi, finanziariamente sostenibili e soprattutto replicabili, anche grazie al coinvolgimento di Università, istituti di ricerca e imprese sociali.Nella prima parte dell’evento (sessione mattutina, dalle ore 10 alle 12) verranno presentati i tre studi di fattibilità realizzati nell’ambito dei bandi aggiudicati nel 2019 sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa, come contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.Nella seconda parte dell’evento (sessione pomeridiana, dalle ore 14:30 alle 16:30) verrà illustrato il rapporto effettuato dall’Ocse sulla “Dimensione territoriale della produttività nelle cooperative italiane”.Seguirà infine un Digital Talk sulle “Prospettive e nuove opportunità per le cooperative”, a cui interverranno le principali istituzioni coinvolte nei processi di promozione e sviluppo del mondo cooperativo.