Produttività in Italia: un blocco culturale più che tecnologico

La qualità del management è ancor più incisiva nel contesto dell'imprenditoria italiana, viste le minori risorse disponibili e una maggiore concorrenza internazionale sofferta dalle nostre piccole medie imprese (Pmi). In Italia, infatti, il 95% delle aziende ha meno di 10 dipendenti: realtà dove spesso il manager coincide con il proprietario e dove le decisioni vengono prese in modo gerarchico. Secondo il rapporto Federmanager la qualità del management è direttamente proporzionale alla dimensione, in quanto l'impiego di figure specializzate e formate è giustificato in contesti più grandi e con maggiori risorse. E le eccellenze italiane? Secondo l'OECD, solo lo 0,5% delle Pmi sono particolarmente competitive. Poche eccellenze che non bastano a trainare l'economia nazionale.

Tornare a crescere

Come tornare a crescere? Due parole chiave: meritocrazia e formazione. In un mondo dove il cambiamento è all'ordine del giorno, relegare le decisioni a soggetti impreparati o incapaci di gestire un'organizzazione significa condannare il paese alla stagnazione. Aumentare la meritocrazia richiede un cambiamento della cultura nazionale nel lungo periodo. Come incentivarlo? Con azioni che creino un contesto adeguato allo spontaneo sviluppo della meritocrazia. Alcuni degli elementi su cui lavorare sono la trasparenza delle istituzioni, della pubblica amministrazione e delle informazioni aziendali, ma anche la certezza e velocità del diritto. Ma per crescere occorre disporre delle conoscenze necessarie ad affrontare il cambiamento. In Italia, solo il 29% delle Pmi fornisce formazione professionale continua, una delle percentuali più basse dell'UE. Secondo uno studio OCSE la formazione manageriale è una delle principali leve per aumentare la produttività nelle Pmi, soprattutto nei settori tecnici o innovativi. Qualcosa è già stato fatto: detrazione fiscale fino a un massimo di 300.000 euro per la formazione dei dipendenti (piano Industria 4.0) e un voucher digitalizzazione fino a un massimo di 10.000 euro per interventi di ammodernamento tecnologico o formazione. Entrambi sono però interventi temporanei, legati alle disponibilità finanziarie dello Stato e spesso non utilizzati dalle Pmi per complessità amministrativa. Prendendo spunto da quanto fatto in Korea, si dovrebbero creare dei consorzi di formazione legati ai già esistenti distretti industriali italiani. Strutture permanenti, locali, con lo scopo di erogare servizi di formazione continua ai membri, raggiungendo economie di scala per i processi formativi e amministrativi. Strutture che incentivino la creazione di relazioni, scambi di know-how e la condivisione, fattori essenziali per garantire una crescita condivisa e inclusiva di tutti gli aderenti nel lungo periodo.

In secondo luogo occorre intervenire sulla dimensione delle imprese italiane. Le microimprese non dispongono delle risorse (e spesso della necessità) di figure specializzate, le stesse persone che potrebbero però contribuire alla loro crescita favorendo l'ingresso di nuovi manager. È un cane che si morde la coda. Cosa fare allora? Incentivare il ricorso a consulenti esterni per le micro e piccole imprese, per esempio tramite degli sgravi fiscali per i costi sostenuti, garantirebbe l'apporto di conoscenze specifiche, senza richiedere cambiamenti strutturali.

In un paese dove si assume ancora per favori o legami familiari, si rischia di percepire la crescita come uno scomodo cambiamento. Non possiamo permetterci di estendere il successo di poche realtà d'eccellenza all'intero paese, né possiamo cullarci nel mito della nostra superiore inventiva o creatività. Come far ripartire la locomotiva della crescita? Basterebbe dare la possibilità a chi comprende il cambiamento odierno di prendere decisioni.