Produttività, premi agevolati per 3,7 milioni di lavoratori

Un quadro quindi piuttosto specifico: lavoratori di medie e grandi aziende del settore industriale localizzate nel Nord del Paese.

Il trend

Se si considera l’andamento mensile, il numero dei contratti di produttività depositati è una perfetta fotografia dello stato di benessere o di malessere dell’economia.

Prendiamo come esempio proprio il mese di novembre: finora infatti sono stati depositati 217 contratti. Si tratta di un dato certamente parziale, visto che riguarda solo la prima parte del mese, tuttavia queste 217 intese difficilmente potranno raggiungere il dato dei 798 contratti di novembre 2021. Anno che però è solo in parte indicativo: segna infatti il ritorno dell’attività negoziale dopo lo stallo dovuto all’emergenza pandemica da Covid-19. Non a caso a novembre 2020, ancora in piena fase critica, le intese erano 498, mentre l’anno precedente erano state 677. Dunque questa fetta della negoziazione è quella che più di altre segue le oscillazioni dell’economia globale.

L’impatto

La riduzione dell’aliquota sui premi di produttività è un primo passo che però coglie solo in parte le richieste del mondo del lavoro. Secondo la Cisl l’intervento avrebbe dovuto essere quello di un azzeramento della tassazione. In questo modo sarebbe stato centrato un duplice obiettivo: dare valore alla produttività e incrementare la platea. A questo proposito bisognerebbe, sempre secondo il sindacato, individuare una modalità per estendere la platea dei lavoratori coinvolti. Una strada potrebbe essere l’inserimento del riconoscimento dei premi di produttività anche all’interno della contrattazione nazionale. In questo caso, se si considerano solo i contratti che vedono firmatari Cgil, Cisl e Uil, si potrebbe arrivare a un potenziale di 12,5 milioni di lavoratori dipendenti coinvolti.