Produttività, serve un comitato che parli europeo

Ha perciò creato un Osservatorio sulla produttività e il benessere – secondo le linee guida della Raccomandazione della Commissione e Consiglio europeo – con un board di accademici ed esperti italiani ed europei di grande qualità, utilizzando il suo network nazionale e internazionale per realizzare attività e ricerche anche attraverso accordi informali con istituzioni come la stessa Ocse, l’Fmi, la Banca d’Italia e l’Istat.

Ha aggiunto il benessere all’obiettivo della produttività perché è ormai evidente che guardare alla sola crescita quantitativa del reddito non è sufficiente.

La nostra prossima iniziativa sarà quella del febbraio prossimo con un workshop con speaker dell’Ocse e della Commissione europea che intende arrivare a raccomandazioni di policy per un’economia più dinamica e inclusiva.

Abbiamo anche dato alle istituzioni competenti la nostra disponibilità per il Comitato nazionale per la produttività (Cnp) che, a nostro giudizio, non può prescindere da una realtà che si realizzi all’interno di un network in cui gli aspetti istituzionali e di ricerca convivano in un contesto di riconosciuta autorevolezza nazionale e internazionale.

Finora, invece, si sono lette proposte per “cabine di regia” in cui non è chiaro come si possano realizzare gli importanti obiettivi che la Commissione europea assegna ai Cnp.