Produttori di riso in cerca di soluzioni sostenibili contro la siccità

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Siccità e cambiamenti climatici hanno frenato la risicoltura. Restiamo sempre primi fornitori in Europa, ma i produttori corrono ai ripari e cercano nuove strade per salvaguardare economia e ambiente.

Lo scorso anno la risicoltura italiana ha interessato 218.421 ettari, in calo di circa il 4% rispetto al 2021 quando ne erano stati coltivati 227.038. Il calo della superficie è da attribuire principalmente alla scarsità d'acqua in molte zone dell'areale risicolo italiano che ha inciso sulla scelta colturale.

La scarsità idrica ha, inoltre, pesantemente condizionato la resa produttiva: zone quali il novarese e la provincia di Pavia hanno fatto registrare i maggiori cali produttivi, rispettivamente del 15% e del 29%. A livello nazionale il calo si è attestato al 15%.In base a quanto dichiarato dai produttori, l’Ente Nazionale Risi ha previsto una disponibilità vendibile di risone pari a 1.255.077 tonnellate, con una riduzione di circa 250mila tonnellate (-17%) rispetto al 2021.

Loading...

Per quanto riguarda le esportazioni verso i Paesi extra Ue nel corso della campagna 2022/2023 il volume è di quasi 70mila tonnellate, con un calo del 27% rispetto alle quantità esportate nello stesso periodo della campagna precedente.

Di sostenibilità agronomica e ambientale della risicoltura, anche alla luce delle conseguenze dei cambiamenti climatici, si è discusso durante il 2° Congresso Europeo del riso lo scorso novembre. Partendo dalla premessa che la risicoltura non spreca acqua perché il sistema complesso delle risaie permette di trattenere provvisoriamente l'acqua proveniente dalle Alpi e restituirla successivamente ai fiumi, completando il suo ciclo naturale, Marco Romani, dirigente del Dipartimento di agronomia e protezione delle colture del Centro Ricerche sul riso, ha citato la sommersione invernale tra le tecniche di coltivazione che tra i propri benefici evidenziano un’importante efficienza nell’utilizzo dell’acqua.

Questa pratica agronomica, che consiste nella sommersione degli appezzamenti alla fine della stagione colturale per un periodo che va dall'autunno-inverno fino all'inizio della primavera successiva, consente di ricaricare il livello della falda freatica in una stagione in cui l’acqua è abbondante poiché non necessaria ad altre colture, come quella del mais o della soia.

L’adattamento ai cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, la sostenibilità dei processi agricoli, la salute e lo sviluppo sociale sono anche i temi al centro del Progetto Riso resiliente, realizzato da Rete Semi Rurali. Lo studio individua nelle nuove varietà di sementi l’elemento strategico per la transizione da una risicoltura convenzionale a una risicoltura biologica, in grado di rispondere in modo più efficace e sostenibile ai cambiamenti climatici e alla domanda di cibo sano.

«Il risultato è molto positivo – afferma Carlo Bonizzi, segretario della Casa dell’Agricoltura – perché il miscuglio di sementi individuato consente una grande sinergia produttiva sia con tecniche di coltivazione del terreno senza acqua sia con copertura del terreno sia con seminagione su terreno già coperto da altre colture. Una riflessione va fatta, però, sul riso prodotto in asciutta: oltre una certa misura, infatti, non è una tecnica positiva per il risparmio di acqua perché le tecniche tradizionali rilasciano comunque in falda molta acqua che con l'asciutta invece scorre via. Occorre pertanto trovare il punto di equilibrio per non annacquare, ma lasciarne comunque una sufficiente quantità per non depauperare la falda».