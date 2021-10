Produzione e vaccini: ecco la riscossa di Bergamo

Tesi condivise dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che chiude i lavori dell’assemblea. Se il primo giorno di Green Pass obbligatorio sul lavoro si è svolto nelle aziende senza troppe complessità, spiega, è perché «ha prevalso il grande senso di responsabilità del Paese». «Chi soffia sul fuoco della protesta - aggiunge - si è dimenticato dei 133mila morti di questo paese? Conta così poco per loro la vita?».

Avanti con questo schema, dunque, con le imprese ad avere l'onere di essere «la prima linea contro cui mirerà chi vuole portare il caos», senza cedere alle richieste di pagamento dei tamponi per i non vaccinati. «Non si tratta di risparmiare - chiarisce - ma di avere in testa il modello di società che vogliamo, un modello solidale. Questa è una battaglia di civiltà per il nostro Paese e per i nostri figli»

Crescita a rischio

Anche se nel complesso le imprese di Bergamo sono in più casi già oltre i livelli pre-Covid, il momento attuale resta complesso. Perché se la risalita delle provincia è senza precedenti, con una produzione industriale a ridosso del record e il massimo di sempre in termini di export, il trend delle ultime settimane è invece frenato, qui come altrove, dalle tensioni nelle forniture, dall’impennata dei noli marittimi, dalla corsa dei listini delle materie prime, tutti elementi che mettono a rischio continuità e forza della ripresa.

Fase delicata e incerta nel passaggio da un equilibrio ad un altro, con epocali transizioni da attraversare, sia in termini tecnologici che energetici. Quadro che chiede al Paese, così come alle imprese, la capacità di evolvere, termine utilizzato non a caso come titolo dell’evento di Bergamo. Percorso studiato dall’associazione anche attraverso gruppi di lavoro e interviste, da cui sono emerse linee guida chiare.