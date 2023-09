Produzione di idrogeno verde, Confindustria firma accordo con la saudita Acwa Power

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, Barbara Beltrame “ha firmato un memorandum di intesa con Acwa Power, azienda leader nella produzione di energia, di acqua desalinizzata e di idrogeno verde, presente in Medio Oriente, Europa, Asia centrale e Africa” con l’obiettivo di “avviare collaborazioni tra Acwa Power e le aziende del sistema Confindustria operanti in questi settori”.

L’accordo

L’accordo è stato firmato in occasione del Forum Italo-Saudita 2023 sugli investimenti, lo scorso 4 settembre a Milano. Oltre alla fornitura di idrogeno verde, il memorandum d’intesa prevede una collaborazione strategica per nuovi piani di desalinizzazione dell’acqua, con attività di ricerca e sviluppo di tecnologie di disinfezione/purificazione avanzate e progetti di generazione di energia, sia da fonti rinnovabili sia convenzionali, con il potenziale coinvolgimento di fornitori nel campo dei sistemi di ’inseguitore solare’ (tecnologia che permette di orientare i pannelli nella direzione con maggiore luce), di inverter fotovoltaici, di meccanismi di accumulo di energia in batterie, di pulizia dei moduli fotovoltaici azionati da veicoli e fornitori per apparecchiature per sottostazioni’.

Loading...

La centralità dell’area del Golfo

“L’Area del Golfo ha assunto una rinnovata centralità nell’attuale scenario internazionale e - commenta Barbara Beltrame -, in questo contesto, i rapporti tra Italia e Arabia Saudita si stanno saldando e rafforzando a tutti i livelli, come testimonia l’ampia adesione all’Italian-Saudi Investment Forum. Confindustria sta partecipando attivamente a questo processo”: la firma del memorandum con Acwa Power “rappresenta per le nostre imprese una grande opportunità di cooperazione congiunta per entrare nel mercato saudita in settori strategici come quello dell’energia, della desalinizzazione delle acque e dell’idrogeno verde in una fase in cui l’Arabia Saudita sta compiendo sforzi straordinari per diversificare la sua economia e rafforzare la propria base industriale”.