Produzione industriale: -1,8% a settembre, -0,5% sull’anno

Penalizzata è ad esempio la chimica, che dopo un primo semestre in progresso di quattro decimali, cede terreno proprio in coincidenza con le impennate dei valori del gas, cedendo oltre sette punti tra luglio e agosto. A settembre la frenata è del 9,4%, peggior dato settoriale della manifattura in senso stretto, confermando le sensazioni dell’associazione di categoria, Federchimica, che in assenza di stop produttivi indotti dal razionamento di gas vede per il secondo semestre un calo di produzione dell 8%.

La media della manifattura (escludendo cioè attività estrattiva ed energia) su base annua è in perfetta parità, a crescita zero. Risultato però di spinte divergenti, tenendo conto che tra i settori monitorati dall’Istat si evidenzia una netta divaricazione tra comparti energivori e non, questi ultimi a spuntare le performance migliori, in primis con farmaceutica, mezzi di trasporto ed elettronica, in più di un caso con progressi a doppia cifra.

A cedere terreno in modo evidente, oltre alla chimica, vi sono invece altri grandi consumatori di gas o energia elettrica, dunque carta-legno, metallurgia e gomma-plastica.

Settori che anche nel bilancio dei primi nove mesi dell’anno non brillano, con i metalli e la gomma-plastica a cedere oltre quattro punti, legno e carta al palo.

Il rimbalzo sperimentato nel 2021 dalla manifattura italiana è così quanto mai un ricordo lontano: se nei primi nove mesi dello scorso anno la produzione era cresciuta del 16,5%, recuperando gran parte del terreno perso nella fase del lockdown, ora il progresso è limitato a poco più di un punto, in riduzione rispetto alle performance dei primi mesi dell’anno e con prospettive che paiono virare al ribasso.