Produzione industriale ad aprile in calo dell’1,9%. -7,2% annuo

Calo di aprile che su base annua genera una frenata del 2,9% per l’intero primo quadrimestre, con l’unica eccezione positiva da gennaio rappresentata dai beni strumentali.

Segnali di rallentamento che iniziano a concretizzarsi anche dal lato delle esportazioni, come segnalato dalle rilevazioni extra-Ue di aprile, in calo del 5,1% dopo due anni di crescita continua.

In Europa

Frenata del resto non limitata all’Italia ma che coinvolge l’intero continente, come già aveva segnalato Eurostat nei dati di marzo, quando l’intera produzione Ue era calata del 3,6 rispetto al mese precedente.

Osservata speciale continua ad essere la Germania, primo mercato di interscambio per il nostro paese, i cui risultati inevitabilmente si riverberano nelle filiere della nostra industria. Da Berlino, che gli ultimi dati di Pil indicano in recessione tecnica, i segnali non sono particolarmente confortanti. Anche se il crollo dell’output di marzo è stato ridimensionato ad un calo del 2,1%, i dati di aprile indicano un recupero di appena tre decimali, al di sotto delle attese. Anche se rispetto all’anno precedente la produzione di auto risulta in crescita a doppia cifra, nelle rilevazioni mensili il contributo del settore è negativo per lo 0,8%, segnale non brillante per la nostra componentistica.

Anche altrove in Europa il raffreddamento è comunque evidente, con la produzione spagnola a cedere nel mese l’1,8% e la Francia in frenata di un decimale, calo che sale però allo 0,4% nella sola manifattura.