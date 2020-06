Produzione industriale, aprile il mese più buio: crollo del 42,5% sul 2019 Ad aprile calo annuo del 42,5%. Quasi azzerati mezzi di trasporto e abbigliamento. Nessun settore in crescita, solo cibo e farmaci contengono i danni. di Luca Orlando

Ad aprile calo annuo del 42,5%. Quasi azzerati mezzi di trasporto e abbigliamento. Nessun settore in crescita, solo cibo e farmaci contengono i danni.

Si annunciava come il mese più buio. E così è stato.

Nelle rilevazioni Istat la produzione industriale di aprile cede il 19,1% rispetto al mese precedente, il 42,5% in rapporto allo stesso periodo del 2019. Esito del resto inevitabile alla luce del doppio shock che proprio ad aprile ha avuto il suo momento culminante. Periodo in cui ad aggravare gli effetti della debolezza della domanda per beni di consumo e di investimenti, in Italia come all’estero, è intervenuto il lockdown produttivo a pioggia, che a partire dal 25 marzo ha bloccato gran parte dell’offerta.

Un quadro in parte mitigato dalle eccezioni ammesse per alcune filiere importanti (alimentari, chimica e farmaceutica), così come dalle circa 200mila richieste di continuità avanzate per via prefettizia. E che tuttavia presenta nei numeri risultati desolanti, anche in termini storici.

Dal punto di vista settoriale la gara è a chi va meno peggio, nessun comparto infatti registra un segno positivo. Farmaceutica e alimentari, penalizzati in termini di domanda ma non bloccati nell’offerta, contengono i danni in 7-8 punti percentuali si base annua e anche la chimica riesce a spuntare un -21,5%, ottimo alla luce del resto dell’economia.

Trainata verso il basso in particolare dalla produzione di auto, tracollo che spinge a -74% la produzione di mezzi di trasporto (salvo poche eccezioni il settore è rimasto bloccato nel lockdown) e che si accompagna a produzioni dimezzate per l’intera area della meccanica e della componentistica.

Il risultato peggiore in assoluto è però per il comparto tessile-abbigliamento, bloccato dal lockdown e comunque fermato a valle dalla chiusura in Italia di ogni sbocco commerciale, così come penalizzato dai minori acquisti oltreconfine: ad aprile la produzione qui è quasi azzerata, ridotta dell’80,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.