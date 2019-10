Produzione industriale in calo per il sesto mese consecutivo

La flessione più ampia è per tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-11,3%), anche se è ancora una volta l’area meccanica allargata a frenare in particolare le medie.

Metallurgia e prodotti in metallo cedono l’8,8%, quasi sette punti i mezzi di trasporto, più di cinque i macchinari. Determinante per questa macro-area il rallentamento globale del mercato dell’auto, con volumi fortemente ridotti in Germania ma anche in Cina a penalizzare fortemente i nostri componentisti.