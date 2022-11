Produzione di olio d’oliva ai minimi storici in tutta Europa

Qualcuno cerca di consolarsi pensando che con il prevedibile incremento dei prezzi sarà possibile almeno in parte una valorizzazione dell’extravergine spesso penalizzato invece dalla forte pressione promozionale delle catene distributive. «Meglio non farsi illusioni – taglia corto Carrassi –. In un quadro di crisi economica l’aumento dei prezzi non aiuterebbe il rilancio dell’extravergine con consumatori alle prese con l’inflazione (che incide pesantemente anche sui costi produttivi). Occorre lavorare sulla comunicazione con campagne che parlino dell’extravergine non come di un condimento qualsiasi ma puntino, attraverso gli assaggi e la leva del valore salutistico, su un prodotto succo delle olive e vero concentrato di proprietà benefiche e di gusto. In un anno difficile come questo ci auguriamo almeno una riduzione delle pressanti campagne promozionali che vedono spesso l’extravergine venduto sottocosto e come prodotto civetta. Anche la distribuzione dia una mano».

I principali nodi Assitol li ha individuati anche grazie a uno studio di Nomisma presentato in occasione dei cinquant’anni dell’associazione. Aziende di piccole dimensioni (1,6 ettari, molto meno degli altri produttori, persino della Francia che ha aziende di 2,1 ettari) e metodi produttivi poco efficienti e sostenibili. «Serve un piano di modernizzazione – conclude il dg Assitol – centrato sul rinnovamento di impianti e processi produttivi, investimenti e maggiore professionalizzazione degli addetti e agricoltura di precisione per combattere i cambiamenti climatici. E poi una comunicazione centrata sulle proprietà dell’extravergine e non solo sui prezzi bassi. Ma, soprattutto, serve un piano che non resti sulla carta».