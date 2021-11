Produzione record in Lombardia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sei punti oltre il livello del 2019. A dare la misura dello scatto in avanti della manifattura lombarda tra luglio e settembre non è tanto la crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo 2020, ancora penalizzato dall’emergenza Covid. Quanto piuttosto il livello assoluto raggiunto in rapporto al periodo pre-crisi, livello (118,2) che peraltro aggiorna il massimo storico dell’indice, già toccato lo scorso trimestre superando il precedente top del 2008 (113).

Dai dati di Unioncamere Lombardia emerge un quadro positivo sotto più punti di vista, con crescite che abbracciano quasi tutti i settori. Forza della domanda che nel presente genera un utilizzo degli impianti robusto, oltre il 75% ma che anche in prospettiva non perde vigore, garantendo sulla base degli ordini raccolti 76 giornate di lavoro, a ridosso del massimo storico, dieci giorni in più anche rispetto al 2019. Produzione legata al mercato e non effettuata a scopo cautelativo per rinforzare i magazzini, come testimonia il saldo in rosso delle risposte delle imprese: sia per prodotti finiti che per giacenze di materiali prevalgono i segnali di scarsità sulle segnalazioni di eccedenze. Scarsità che inizia a “mordere” sull’attività produttiva mentre dal lato dei margini è evidente la nuova pressione posta dall’effetto sui listini dei fattori, con i valori delle materie prime stimati in crescita di 11 punti rispetto al periodo precedente, dopo un’impennata analoga tra aprile e giugno.

La forza della domanda, ad ogni modo, continua a generare lavoro, con il saldo occupazionale in attivo di tre decimali, positivo per il terzo trimestre consecutivo, mentre in parallelo la quota di aziende in Cig torna in linea con i livelli pre-pandemici.

Se a spingere i ricavi (+17,5%) è certamente anche l’effetto prezzi (stimato a 14 punti sui prodotti finiti), la crescita della domanda è però anche nei volumi, testimoniata da un balzo degli ordini superiore, nell’ordine del 20% sia su base nazionale che oltreconfine.

Se il quadro complessivo è positivo, le criticità non mancano dal lato dell’offerta. Le giornate lavorative assicurate potrebbero in effetti anche essere il risultato di un accumulo di ordini inevasi a causa delle strozzature nelle filiere di fornitura. E anche la massa di ordini in arrivo, per lo stesso motivo, potrebbe non tradursi in via immediata in produzione reale.