Produzione record in Lombardia

A gennaio e febbraio forse no, viste le prime stime nazionali. Ma i numeri del quarto trimestre in Lombardia sono ancora fortemente positivi, con le ultime rilevazioni di Unioncamere Lombardia a registrare un periodo di crescita rilevante su tutte le principali variabili. Regione che riesce così a concludere l’anno in grande spolvero, con una produzione industriale in crescita del 2,3% congiunturale e di oltre 11 punti su base annua.

Progresso che consente di chiudere complessivamente il 2021 non solo (ed era scontato) in forte crescita rispetto al 2020 (+15,6%) ma di allungare anche oltre i livelli del 2019, superati ora di più di quattro punti.

Esito di una domanda robusta, che a giudicare dai dati sugli ordini raccolti (in aumento di quasi il 20% sia in Italia che all’estero) proseguirà anche nei prossimi mesi, fieno in cascina che porta a 81 i giorni lavorativi di produzione assicurata, sui massimi di sempre. Tempi dilatati che in parte possono essere spiegati dalle difficoltà nel reperimento dei materiali ma che comunque indicano un’attività sostenuta. Diversamente, infatti, il tasso di utilizzo degli impianti non darebbe indicazioni così buone, raggiungendo il 77,7% nell'ultimo trimestre. In accelerazione rispetto alla media del 2021 (75,8%) ma anche oltre i livelli pre-covid del 2019 (75,1%).

Attività robusta ma come detto almeno in parte frenata dai vincoli della supply chain: la scarsità delle scorte rimane infatti un fattore di rischio per l'attuale fase espansiva, con giudizi in questo senso sia per le materie prime che per i prodotti finiti. Scarsità che pare superata per le aziende più strutturate e che invece è più grave per le realtà di minori dimensioni.

In prima linea nella ripresa i settori della siderurgia, meccanica, chimica, gomma-plastica e minerali non metalliferi, mentre si confermano le difficoltà per il sistema moda (abbigliamento, tessile e pelli-calzature), unico macro-comparto, insieme a legno-carta a trovarsi in rosso rispetto ai livelli del 2019.