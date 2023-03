Produzioni su misura l'arma vincente del B2B italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

C’è un export che non occupa le copertine e raramente finisce nelle statistiche. Ma spesso è il core business del made in Italy, qualcosa di meno appariscente delle tre F – fashion, food, furniture – bandiera delle vendite italiane all’estero, ma assai concreto e determinante. Sono i prodotti B2B, in maggioranza della meccanica, ma che attraversano orizzontalmente tutti gli altri settori. Macchine per la produzione, componentistica per l’industria meccanica, forniture e subforniture di terzisti per i settori più svariati, produzioni di complemento per le grandi commesse, prodotti di nicchia generalmente tailor made. Qui si esercita il meglio dell’Italia leonardesca, quella che mette insieme la tecnologia e il senso del bello, anche a servizio di altre imprese.

Macchine e tailor made

Terza al mondo per produzione dopo Cina e Germania, l’industria italiana del bene strumentale vive per definizione sui progetti tagliati a misura di cliente. Su questo ha fondato la sua competitività. Nel 2022, il fatturato delle macchine per l’industria è arrivato a 54,1 miliardi di euro. L’export, che è cresciuto del 4,7%, è arrivato a quota 34,4 miliardi, il 64% del totale. Nel 2023, proseguirà il trend positivo, ma a ritmo più contenuto per l’incertezza dello scenario internazionale. Il fatturato crescerà a 55,8 miliardi euro, il 3,2% in più rispetto al 2022. L’export è atteso in crescita, del 3%, a 35,4 miliardi di euro.

Loading...

Una tendenza in crescita per un settore che ha saputo superare anche le difficoltà del quadro internazionale, il chip shortage e la carenza di materie prime. I ritardi delle consegne, arrivati anche a diciotto mesi, che avevano provocato ingorghi di magazzino e blocchi della produzione.

Distretti e filiere

Il distretto, soprattutto dopo la frenata del reshoring e l’avvio del rientro di molte produzioni in patria, sta tornando al centro del discorso industriale italiano (ammesso che ne sia mai uscito). Nella logica del distretto, che precede quella della filiera corta diventata una necessità di prospettiva con la crisi geopolitica, l’apporto del fornitore all’impresa esportatrice ricopre un’importanza fondamentale.

La catena del valore, competitiva sui mercati internazionali con i prodotti bandiera, si alimenta della fornitura dal basso di componentistica. Non sono i numeri del fornitore a determinare le statistiche delle vendite all’estero dell’impresa esportatrice, ma dire che li determinano non è fuori luogo. Si pensi ai produttori di finiture in pelle del Valdarno che fanno la gran parte del valore aggiunto delle griffe della moda che le utilizzano. O si pensi anche ai produttori di viti e stanghette dell’occhialeria del Cadore. Senza parlare della più classica componentistica auto che fornisce le grandi case automobilistiche del lusso come Ferrari, Lamborghini o Maserati (oltre che contribuire direttamente all’export con le vendite soprattutto alle case tedesche).