Prof decapitato in strada per aver mostrato in classe caricature di Maometto L'aggressore aveva 18 anni ed era nato a Mosca, ha fatto in tempo a pubblicare le immagini del suo atto su Twitter e poi è stato ucciso dalla polizia

Polizia a Eragny dove è stato ucciso l’aggressore (Reuters)

L'aggressore aveva 18 anni ed era nato a Mosca, ha fatto in tempo a pubblicare le immagini del suo atto su Twitter e poi è stato ucciso dalla polizia

1' di lettura

Un uomo armato di un coltello ha ferito a morte in mezzo alla strada, decapitandolo, un professore di storia e geografia del liceo del Bois d'Aulne, a Conflans-Saint-Honorine. È successo oggi nella banlieue di Parigi. L’aggressore, che avrebbe urlato «Allah akbar» è stato abbattuto dalla polizia a Eragny, nel dipartimento di Val d'Oise. Secondo i media francesi, aveva minacciato alcuni agenti di Confians-Sainte-Honorine con il coltello ed è stato ucciso, dopo un inseguimento, con dieci colpi di arma da fuoco.

La vittima, nei giorni scorsi, avrebbe mostrato in classe agli studenti le caricature di Maometto, probabilmente durante un corso sulla libertà d'espressione, scrive Le Monde. L’aggressore, che ha fatto in tempo a pubblicare le immagini del suo atto su Twitter prima di essere ucciso dalla polizia secondo fonti dell'inchiesta, aveva 18 anni ed era nato a Mosca. L'uomo avrebbe avuto un giubbetto esplosivo e - con il coltello ancora in mano dopo la decapitazione - si sarebbe diretto verso i poliziotti accorsi con fare minaccioso. Gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, inutilmente, poi hanno aperto il fuoco, uccidendolo.

Sul luogo dell’aggressione si è recherà in visita il presidente francese Emmanuel Macron.