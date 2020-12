Professioni, il Covid non ferma gli ingressi in studio. Servono esperti fiscali e del lavoro L’analisi di PageGroup sulle dinamiche del mercato tax and legal 2020: meno specialisti in M&A-finanza e più tributaristi (anche in azienda) di Valeria Uva

L’analisi di PageGroup sulle dinamiche del mercato tax and legal 2020: meno specialisti in M&A-finanza e più tributaristi (anche in azienda)

Lo stop alle ricerche e ai nuovi ingressi negli studi legali e tributari c’è stato. Ma è durato qualche mese. Il tempo necessario per adattarsi al lavoro da remoto e alle nuove tecnologie. Già dall’estate le ricerche e le candidature in area tax & legal sono riprese, tanto da tornare ai livelli pre-Covid e pari allo stesso periodo del 2019. Parola di PageGroup, la società internazionale specializzata nelle ricerche e selezione di personale, che ha una propria divisione tax and legal a servizio sia degli studi legali e tributari (medio-grandi), sia delle società corporate.

I vincoli della prima ora



«Nella prima emergenza il principale ostacolo per chi pensava a nuovi ingressi è stato il lavoro da remoto - commenta Pamela Bonavita, senior executive director di PageGroup Italy - soprattutto per l’inserimento dei giovani da formare. Le realtà della consulenza in ambito legale e fiscale hanno necessità di una formazione in presenza, a stretto contatto con i tutor, difficile da realizzare con lo smart working della prima fase».

Hanno influito senz’altro anche le barriere “culturali” e una certa impreparazione organizzativa verso il lavoro a distanza, di fatto una novità mai sperimentata in modo massiccio dagli studi prima del Covid-19. Ma l’adattamento è arrivato in tempi brevi e, una volta superata l’emergenza, il flusso di richieste di nuovi inserimenti ha cominciato a crescere: «Di fatto il periodo da luglio a ottobre ha portato a un pieno recupero, appunto, ai livelli del 2019. Un trend che la seconda ondata non sta intaccando, con molte realtà ormai organizzate anche per il lavoro a distanza», spiega Lorena Bonesso, senior manager ed head of tax del Gruppo in Italia, che in media incontra 4-5 candidati per queste aree al giorno, con un centinaio di inserimenti quest’anno andati a buon fine.

Le specializzazioni più richieste

Nell’anno del Covid è il fisco, con tutte le sue complessità, a primeggiare nelle richieste. Mancano profili junior: continua la disaffezione dei giovani laureati in economia verso la libera professione. «I praticanti commercialisti sono da anni difficili da reperire e anche per questo sono in crescita i loro compensi, nei grandi studi ormai allineati a quelli dei colleghi avvocati», osserva ancora Bonesso.

Mancano anche i senior: le aziende chiedono sempre più tax manager per seguire più da vicino in casa la fiscalità nazionale e internazionale del proprio business. Ma tributaristi esperti sono richiesti anche negli studi.