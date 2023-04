Professioni tech, con lo smart working più concorrenza dalle imprese straniere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il disallineamento tra domanda e offerta è ormai un problema cronico del mercato del lavoro, non solo in Italia. Un problema che è destinato a crescere, con la domanda che sarà innescata dagli investimenti del Pnrr che saranno indirizzati in misura consistente verso la digitalizzazione del Paese e la sostenibilità. Il conto finale potrebbe essere molto salato, se è vero che nel solo 2022 Unioncamere, basandosi sui dati del sistema Excelsior, ha calcolato una perdita di valore di 38 milioni di euro, causata dall’inserimento ritardato dei professionisti difficili da trovare. Se ci limitiamo alla sola parte di lavoratori tech, il tema diventa ancora più grande perché non solo sono pochi e molto ricercati, ma la domanda arriva anche dalle aziende straniere, soprattutto grazie alla possibilità di lavorare da remoto.

Dal Tech talent outlook di Epicode, una società edu-tech in forte crescita in Europa, realizzato su un campione composto da oltre 500 aziende presenti in Italia, è emerso che il 7% delle richieste arriva da aziende straniere che sono interessate ai nostri esperti in ambito tecnologico e digitale, dai programmatori ai data analyst. E sono disposte a offrire compensi più alti.

Il turn over nelle imprese

Nel disallineamento tra domanda e offerta si intrecciano molteplici fattori. Dall’inverno demografico al dialogo non sempre facile tra sistema educativo e imprese. Proprio l’aspetto demografico, come spiegano da Unioncamere, rappresenterà nei prossimi anni il fattore critico più rilevante, considerando che tra il 2023 e il 2027 l’intero mercato del lavoro italiano, sia privato che pubblico, avrà bisogno di circa 3,8 milioni di lavoratori. Di questi il 72%, circa 2,7 milioni, dovranno sostituire occupati in uscita dal mercato del lavoro. Il restante 28% della domanda sarà determinato, invece, dall’espansione economica che si tradurrà in una crescita dello stock occupazionale di oltre un milione di lavoratori, secondo le previsioni attuali.

Le ricerche innescate dal Pnrr

Gli investimenti del Pnrr nei prossimi anni saranno tra i fattori determinanti per la crescita dell’economia e dell’occupazione. Sono quattro le filiere che appaiono maggiormente trainate dai fondi europei e cioè le costruzioni e le infrastrutture dovrebbe assorbire il 21% del flusso di occupati complessivi che sarà attivato grazie al piano, il turismo e il commercio che ne assorbiranno il 18% e i servizi avanzati, il 16%, la formazione e la cultura il 13%. Se c’è una richiesta di competenze che sarà accelerata proprio dal Pnrr, questa riguarda i processi di transizione verde e digitale: tra il 2023 e il 2027 saranno richieste competenze green a circa 2,4 milioni di lavoratori (il 65% del fabbisogno del quinquennio) e competenze digitali a poco più di 2 milioni di occupati (il 56% del totale).



La caccia a sviluppatori e analisti di dati

Limitandosi all’ambito tech e all’immediato, per capire meglio quali sono le opportunità e i profili di cui le aziende sono alla ricerca, il Tech talent outlook dice che le figure più ricercate sono gli sviluppatori: a cercarli, in tutte le loro diverse declinazioni, sono 7 aziende su 10. Stiamo parlando di Front End Developer cercati dal 76%, Back End Developer, dal 74%, e Full Stack Developer, dal 73%. In questa fase sono molto richiesti anche i data analyst, di cui parla il 33% delle aziende, mentre gli esperti di cyber security sono nel mirino del 21% delle 500 aziende intervistate. Ivan Ranza, ceo di Epicode, spiega che questa fotografia «permette di analizzare l’evoluzione delle figure e delle competenze più ricercate dalle aziende che operano nel nostro Paese. I dati di questa prima edizione confermano che siamo di fronte ad un panorama molto vivace: le professioni tech e ict offrono tante opportunità di carriera e le aziende sono continuamente alla ricerca di figure in grado di supportarle nel percorso di transizione digitale che riguarda tutte le realtà, dalle multinazionali alle pmi».