Professionisti, dal 20 maggio al via l’equo compenso

Con la legge sull’equo compenso (legge 49/2023 pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale di ieri) dal 20 maggio cambiano alcuni elementi cardine dei rapporti tra professionisti e committenti. La platea interessata comprende sia professionisti collegiati (cioè con ordini o collegi), sia quelli organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).

Una serie di previsioni riguarda i rapporti economici tra professionisti e committenti “forti”, intendendo per tali banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, società partecipate, nonché imprese che abbiano impiegato più di 50 dipendenti ovvero conseguito ricavi superiori ai 10 milioni di euro nell’anno precedente al conferimento dell’incarico professionale (articolo 2, commi 1 e 3, della legge sull’equo compenso). Restano, invece, escluse le società di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione: per i professionisti in rapporto con questi ultimi si prevede, comunque, che il compenso sia «adeguato».

Tornano le tariffe vincolanti

Il legislatore ha colto l’occasione, rappresentata dalla necessità di riequilibrare le retribuzioni dei professionisti nei confronti di committenti forti, per porre alcuni punti fermi in tema di tariffe. Queste ultime, infatti, rientrano in gioco, ponendo termine a un periodo di liberalizzazione (iniziato nel 2006). Ritorneranno quindi le tariffe vincolanti per le attività professionali. L’articolo 12 della legge sull’equo compenso abroga, infatti, la norma (articolo 2, comma 1, del Dl 223/2006) che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti. Il risultato è, quindi, la reviviscenza delle tariffe obbligatorie, che saranno ora determinate dai decreti ministeriali di competenza: ad esempio, se un avvocato svolge un’attività professionale per una pubblica amministrazione, il compenso equo si determina applicando i parametri previsti dal regolamento contenuto nel Dm Giustizia 55/2014, così come modificato dal Dm 147/2022.

Basta con le prestazioni al ribasso

Con la nuova legge, quindi, si reintroducono limiti all’autonomia dei professionisti, che non possono più offrire prestazioni al ribasso se danneggiano senza motivo l’immagine della categoria professionale.



Come si determinano gli onorari

Gli onorari professionali saranno determinati sulla base di plurimi elementi, quali l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni trattate. Questa terminologia, propria dell’attività forense, viene estesa a tutti i professionisti, e subirà quindi gli opportuni adeguamenti.

Tornano i poteri degli ordini professionali

Riemergono anche i poteri degli ordini professionali, sia di predisporre tariffari (con aggiornamenti a cadenza biennale) che di esigerne il rispetto, facendo valere i doveri deontologici e irrogando sanzioni nei confronti dei professionisti che applicano compensi irragionevolmente bassi (articolo 5, comma 5).