Professionisti, arriva l’equo compenso ma gli importi sono già vecchi

Allarmati ingegneri e architetti che per i lavori pubblici hanno un riferimento del 2016, “dimenticato” però dal nuovo Codice dei contratti. «I nostri parametri sono comunque superati – sostiene Francesco Miceli, presidente del Consiglio architetti – il nuovo studio di fattibilità, ad esempio, richiederà prestazioni più complesse non previste dagli attuali parametri, ma neanche la redazione di un certificato energetico è contemplata». Il problema dell’aggiornamento è sentito anche dagli ingegneri. «Mancano punti di riferimento per strumenti nuovi ma ormai molto diffusi come il Bim – aggiunge Domenico Condelli, consigliere Cni – senza contare che i nostri parametri si riferiscono solo all’ingegneria civile e dimenticano tutte le altre specializzazioni». Per entrambi la revisione è già in corso all’interno della Rete delle professioni tecniche.

Le professioni senza Ordine

Tributaristi, consulenti legali, Ctu, archeologi e traduttori. Per tutte le professioni non regolamentate il Ddl Meloni prevede i parametri per la prima volta, da creare coinvolgendo le associazioni iscritte all’elenco del ministero delle Imprese. «È una strada impraticabile – tuona la presidente del Colap, Emiliana Alessandrucci – perché nel nostro mondo nascono ogni giorno nuove professionalità, impossibile racchiuderle in un decreto, a meno di non voler consegnare poteri di proposta e vigilanza sui compensi agli Ordini». E su questo Colap promette di difendersi «anche con ricorsi al Tar».